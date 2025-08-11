Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവോട്ടു ​കൊള്ള; ആരോപണം...
    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:18 AM IST

    വോട്ടു ​കൊള്ള; ആരോപണം കടുപ്പിച്ച് ഇൻഡ്യ മുന്നണി

    text_fields
    bookmark_border
    വോട്ടു ​കൊള്ള; ആരോപണം കടുപ്പിച്ച് ഇൻഡ്യ മുന്നണി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​വേ​ണ്ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ​ക​മീ​ഷ​ൻ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ആ​രോ​പ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. യു.​പി​യി​ലും വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വും ബി​ഹാ​റി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. യു.​പി​യി​ൽ കു​ന്ദ​ർ​കി, മി​രാ​പൂ​ർ, അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ഫൈ​സാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​മീ​ഷ​ൻ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ഷ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഏ​തൊ​ക്കെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും എ​ത്ര വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി. ചി​ല​ർ ആ​റ് വോ​ട്ട് വീ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളു​ടെ സ​മീ​പം ത​ന്നെ​യാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഖി​ലേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 18,000 വോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നീ​തി​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ഖി​​ലേ​ഷ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ബി​ഹാ​ർ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ സി​ൻ​ഹ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് തേ​ജ​സ്വി പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടി​ലും ര​ണ്ട് പ്രാ​യ​മാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​യും വ്യാ​ജ​മാ​ണ്. ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​ർ 0,000, 0/00 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ക​മീ​ഷ​ൻ ത​മാ​ശ ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണോ എ​ന്നും പ​ട്ന​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ തേ​ജ്വ​സി ചോ​ദി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി ഓ​ഫി​സ് വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്നും ശി​വ​സേ​ന ഉ​ദ്ദ​വ് വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​വ് ആ​ദി​ത്യ താ​ക്ക​റെ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത് പൊ​ള്ള​യാ​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ള​ല്ല, അ​ദ്ദേ​ഹം വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നും താ​ക്ക​റെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ലോ​ക്സ​ഭ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കും രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ 42 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വോ​ട്ടു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ച​ര​ൺ​ദാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​യി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ങ്ങ​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ചാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​യാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ബിഹാർ കരട് വോട്ടർപട്ടിക; പുറത്തായവരുടെ പേരുകൾ നൽകാൻ ബാധ്യതയില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യിൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ 65 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ​ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​നോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടാ​യ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നോ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ബി​ഹാ​ർ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ലി​സ്റ്റ് പു​റ​ത്തു വി​ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് റി​ഫോം​സ് (എ.​ഡി.​ആ​ർ) ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന് അ​ർ​ഥം വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി എ​ന്ന​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ ല​ഭി​ച്ച എ​ണ്ണ​ൽ ഫോ​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തി​ൽ ചി​ല മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​മി​ത്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ലോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ലോ സം​ഭ​വി​ച്ചേ​ക്കാം. ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. എ​ണ്ണ​ൽ ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ പ​ട്ടി​ക ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ത​ത് ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ക്ക് പ​ങ്കി​ട്ടു.

    ശേ​ഷം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഹ​ര​ജി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വോട്ടുമാറ്റം എളുപ്പമല്ല

    ന്യൂഡൽഹി: സ്വന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പോ​യ്ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തും സ്വ​ന്തം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റു​തി​വ​രു​ത്തു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ്. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​തെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല​ത്തേ​ക്കോ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്കോ തൊ​ഴി​ലി​നാ​യി പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കു​ടും​ബ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്. പോ​കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ര​ല്ല ഈ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ.

    ​ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഒ​രു നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്ത​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തി​ലും കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര​യി​ൽ 40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ു​ക​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​ൻ യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ട​റോ വ്യാ​നോ എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യൽ പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​കും.

    ഇൻഡ്യ സഖ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് ഇന്ന്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം. സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ 300 എം.​പി​മാ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​ർ​ച്ചി​ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    മാ​ർ​ച്ചി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​യോ​ജി​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ക്കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചോ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ക​ളി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election Commissionvote scamvoter listINDIA Alliance
    News Summary - Vote scam allegation by India alliance
    Similar News
    Next Story
    X