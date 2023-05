‘മണിപ്പൂരിന്റെ 25 വർഷത്തെ ഭാവിക്കായി ബി.ജെ.പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ’; സംസ്ഥാനം കത്തുമ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് മോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം

സാ​മു​ദാ​യി​ക വി​ദ്വേ​ഷത്തിൽ മ​ണി​പ്പൂർ ക​ത്തി​യാ​ളുമ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് ബി.ജെ.പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും വാഗ്ദാനങ്ങളും. കലാപം രൂക്ഷമായ മണിപ്പൂരിൽ അക്രമികളെ ക​ണ്ടാ​ലു​ട​ൻ വെ​ടി​വെ​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കിയിരിക്കുകയാണ്. സാ​ഹ​ച​ര്യം വഷളായി തുടരുമ്പോൾ​ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പിയാണ് പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടിലുള്ളത്.



സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗമായ മെ​യ്​​തേ​യിയെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ബി.ജെ.പി നടത്തിയ നീക്കങ്ങളാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പ്ര​ബ​ല​മാ​യ മെ​യ്​​തേ​യി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ പ​ദ​വി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലാ​ണ്​ മ​ണി​പ്പൂ​രി​നെ പോ​രാ​ട്ട ഭൂ​മി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. മെ​യ്​​തേ​യി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ പ​ദ​വി വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തൊ​രു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ വി​ഷ​യ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്​ മ​റ്റു സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു കൂ​ടി​യാ​ണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ മണിപ്പൂരിനെ വികസന ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാം എന്നായിരുന്നു ബി.ജെ.പി നേതാക്കളുടെ വാഗ്ദാനം. മണിപ്പൂരി​ന്റെ 25 വർഷത്തെ ഭാവിക്കായി ബിജെ.പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ സമയത്ത് മണിപ്പൂരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബി.ജെ.പിയുടെ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ വരുന്ന 25 വർഷത്തേക്ക് മണിപ്പൂരിനെ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും മോദി അവകാ​ശപ്പെട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാനം സംഘർഷഭൂമിയാകുമ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കടുത്ത പരിഹാസമാണ് ഉയരുന്നത്.

ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ വി​ഷ​യം ​കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും എ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന്​ ക​ർ​ണാ​ട​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പ​റ​ന്ന​ത്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന്​ 15 മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും വോ​ട്ടു​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്ക​ളി ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ സാ​മു​ദാ​യി​ക ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വ​ക്താ​വ്​ ജ​യ്​​റാം ര​മേ​ശ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

