Madhyamam
    India
    date_range 31 Aug 2025 6:53 AM IST
    date_range 31 Aug 2025 7:11 AM IST

    ചരിത്രമായി മാറിയ യാത്രക്ക് നാളെ പരിസമാപ്തി

    ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷു​മെ​ത്തി
    Akhilesh Yadav and Tejashwi Yadav stand behind Rahul Gandhi during the voter registration drive in Saran, Bihar.
    ബി​ഹാ​റി​ലെ സാ​ര​ണി​ൽ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വും

    തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും

    ആ​ര(​ബി​ഹാ​ർ): വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കും വോ​ട്ടു​ബ​ന്ദി​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ബി​ഹാ​റി​ലെ ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച പ​ട്ന​യി​ൽ പ​രി​സ​മാ​പ്തി കു​റി​ക്കാ​നി​രി​ക്കേ ബി​ഹാ​റി​​നെ ഇ​ള​ക്കി മ​റി​ച്ച ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​പ​ക​ർ​ന്ന് സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വും ബി​ഹാ​റി​ലെ​ത്തി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ബി​ഹാ​ർ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും ചേ​ർ​ന്ന് ന​യി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ര​ണ്ടു​നാ​ൾ മു​മ്പ് ബി​ഹാ​റി​ലെ സാ​ര​ണി​ലാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ 25 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന 110 നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 1300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ താ​ണ്ടി ബി​ഹാ​റി​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു നാ​ഴി​ക്ക​ല്ലാ​യി മാ​റി​യ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് നാ​ളെ പ​ട്ന​യി​ൽ പ​രി​സ​മാ​പ്തി കു​റി​ക്കാ​നി​രി​ക്കേ​യാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ഷി​ന്റെ വ​ര​വ്. പ​ട്ന ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​നി​യി​ൽ നി​ന്നും ഭീം ​റാ​വു അ​ബേ​ദ്ക​ർ പ്ര​തി​മ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ലെ യാ​ത്ര ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കു​ക.

    അ​ഖി​ലേ​ഷ് ക​രു​ത്ത​നാ​യ സ​ഹ​യോ​ഗിയെന്ന്

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വി​നാ​ശ​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് കി​ട്ടി​യ ക​രു​ത്ത​നാ​യ സ​ഹ​യോ​ഗി​യാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ഷ് എ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ഷി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ലും കാ​ണാ​ത്ത ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ, ‘വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര’​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - The journey that has become history will end tomorrow.
