Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 6:45 AM IST

    വെർച്ച്വൽ അറസ്റ്റ്​ തട്ടിപ്പ്​; ദമ്പതികളിൽ നിന്നും 1.40 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: വെ​ർ​ച്വ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​യോ​ധി​ക ദ​മ്പ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1.40 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കി​ഴ​ക്കേ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷേ​ർ​ലി ഡേ​വി​ഡ് (63), ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഡേ​വി​ഡ് പി. ​മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ജ്ഞാ​ത ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ഷെ​ർ​ലി ഡേ​വി​ഡി​നെ വി​ളി​ച്ച്​ മും​ബൈ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ വെ​ർ​ച്വ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​ണ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ടാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ​ പ​ല​ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി പ​ണം ത​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കീ​ഴ്​​വാ​യ്പൂ​ർ പോ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ദ​മ്പ​തി​ക​ളും കു​ടും​ബ​വും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടി​നാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന​ത്.

    ഷേർലി ഡേവിഡിനെ 18–ാം തീയതി അജ്ഞാതൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചു മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. വെർച്വൽ അറസ്റ്റിലാണെന്നും ഇക്കാര്യം ആരോടും പറയരുതെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഷേർലിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പു നടത്തിയതിനു സൈബർ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. മുംബൈയിലെ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ജാമ്യം എടുക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു.

    പിന്നീട് മറ്റൊരു നമ്പരിൽനിന്നും കോൾ വന്നു. ഷേർലിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 20 ലക്ഷംരൂപ അനധികൃതമായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു.

    റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിശോധനക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകി. അതിലേക്ക് പണം അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 90.50 ലക്ഷം രൂപ ദമ്പതികൾ അയച്ചു കൊടുത്തു. 20–ാം തീയതി വീണ്ടും വാട്സാപ് കോളിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് 50 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 21–ാം തീയതിയും ആവശ്യപ്പെട്ട പണം അയച്ചു കൊടുത്തു.

    വീണ്ടും 38 ലക്ഷം രൂപ കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ദമ്പതികൾ ബാങ്കിലെത്തി. അവിടെനിന്ന് വിവരം അറിഞ്ഞ് കീഴ്‌വായ്പൂർ പൊലീസെത്തി പണം അയക്കുന്നത് തടഞ്ഞു. തട്ടിപ്പുകാർ പണം പിൻവലിക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

    TAGS:scamCyber CrimeVirtual Arrest
    News Summary - Virtual arrest scam; Rs 1.40 crores embezzled from couple
