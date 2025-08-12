Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Aug 2025 11:47 PM IST
    date_range 12 Aug 2025 11:47 PM IST

    ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി കൊ​ടി​നാട്ടിയ ഫത്ഹ്പുർ കുടീരത്തിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി

    ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി കൊ​ടി​നാട്ടിയ ഫത്ഹ്പുർ കുടീരത്തിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി
    കാ​ൺ​പു​ർ: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഫ​ത്ഹ്പു​രി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി കൊ​ടി​നാ​ട്ടു​ക​യും പൂ​ജ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ന​വാ​ബ് അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് കു​ടീ​ര​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും ക​ന​ത്ത പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക്ഷേ​ത്രം നി​ല​നി​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് കു​ടീ​രം നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​വി​ടെ ആ​രാ​ധ​ന​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് 2000ത്തോ​ളം പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ​കു​ടീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ മ​ഖ്ബ​റ മം​ഗി എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള കു​ടീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ഠ് മ​ന്ദി​ർ സം​ര​ക്ഷ​ൺ സം​ഘ​ർ​ഷ് സ​മി​തി, ബ​ജ്റ​ങ്ദ​ൾ, ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മാ​ർ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഖ്‍ലാ​ൽ പാ​ൽ ആ​ണ് ക്ഷേ​ത്ര അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന​ത്. കു​ടീ​ര​ത്തി​ൽ താ​മ​ര​ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും തൃ​ശൂ​ല​ങ്ങ​ളും കൊ​ത്തി​​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക്ഷേ​ത്രം മ​സ്ജി​ദാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​തി​ന് ഇ​ത് തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്‍ലാ​ലി​ന്റെ വാ​ദം. ജ​ന്മാ​ഷ്ട​മി നാ​ളാ​യ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16ന് ​ഇ​വി​ടെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വീ​രേ​ന്ദ്ര പാ​ണ്ഡെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​യ് ശ്രീ​റാം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ സം​ഘം ക​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി കാ​വി​ക്കൊ​ടി നാ​ട്ടി. 300ഓ​ളം പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി പൂ​ജ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 1500ഓ​ളം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​ത് സം​ഘ​ർ​ഷ​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര സി​ങ് (ബ​ജ്റ​ങ്ദ​ൾ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ശു​ക്ല (ബി.​ജെ.​പി), അ​ജ​യ് സി​ങ് (ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം), ദേ​വ്നാ​ഥ് ധ​ക​ഡ് (ബി.​ജെ.​പി), വി​ന​യ് തി​വാ​രി (മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ), പു​ഷ്പ രാ​ജ്, ഋ​തി​ക് പാ​ൽ (ബി.​ജെ.​പി), ആ​ശി​ഷ് ത്രി​വേ​ദി, പ​പ്പു ചൗ​ഹാ​ൻ (സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം 160 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ​പ്പു ചൗ​ഹാ​നെ സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി പു​റ​ത്താ​ക്കി. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ബി.​എ​സ്.​പി നേ​താ​വ് മാ​യാ​വ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പൂ​ജ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ശ​ക്തി പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു. സ​മീ​പ​ത്തെ 10 പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ടീ​ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റും ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ്രോ​ൺ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.



