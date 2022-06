പെൺകുട്ടിയെ ബലാൽത്സംഗംചെയ്ത യുവാക്കളെ ഗ്രാമീണർ മർദിച്ച് തീയിട്ടു; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article റാഞ്ചി: ഝാർഖണ്ഡിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗംചെയ്ത രണ്ട് യുവാക്കളെ ഗ്രാമീണർ മർദിച്ചശേഷം തീയിട്ടു; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റൊരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഗുംല ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗംചെയ്ത വിവരമറിഞ്ഞ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും സമീപത്തെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നാണ് യുവാക്കളെ പിടികൂടിയത്.

ഇവരെ പെൺകുട്ടിയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മർദിച്ചശേഷമാണ് ആൾക്കൂട്ടം തീയിട്ടത്. രണ്ടുപേരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു. യുവാക്കളുടെ ബൈക്കും ഗ്രാമീണർ തീയിട്ടു.

