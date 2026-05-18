Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിജയ് സർക്കാർ ആറ് മാസം...
    India
    Posted On
    date_range 18 May 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 10:05 AM IST

    വിജയ് സർക്കാർ ആറ് മാസം പൂർത്തിയാക്കില്ല; വെല്ലുവിളിച്ച് ഡി.എം.കെ നേതാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    വിജയ് സർക്കാർ ആറ് മാസം പൂർത്തിയാക്കില്ല; വെല്ലുവിളിച്ച് ഡി.എം.കെ നേതാവ്
    cancel

    ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടി.വി.കെ. നയിക്കുന്ന സഖ്യ സർക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് മുതിർന്ന ഡി.എം.കെ നേതാവും തിരുച്ചെന്തൂർ എം.എൽ.എയുമായ അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ. ടി.വി.കെ ഭരണം ആറ് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വിജയ്ക്ക് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡി.എം.കെ. തലവൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഉടൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

    വില്ലിവാക്കം സീറ്റിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച ടി.വി.കെ മുതിർന്ന നേതാവായ ആധവ് അർജുനനെ രാജിവച്ച് തിരുച്ചെന്തൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വെല്ലുവിളിച്ചു."ഈ സർക്കാർ നാല് മാസം കൂടി മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ. ആധവ് അർജുന എന്നൊരാൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എം.എൽ.എ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുക, ഞാനും അത് ചെയ്യും. നമുക്ക് തിരുച്ചെന്തൂരിൽ നേരിടാം. ഇത് നമ്മുടെ പട്ടണമാണ്. ആരെയും ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തും," രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    'തലൈവർ ആണ് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി. നാലോ ആറോ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടി.വി.കെയും ഡി.എം.കെയും തമ്മിലുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനിടയിലാണ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്തെ 234 സീറ്റുകളിൽ 108 എണ്ണവും ടി.വി.കെ തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. ഡി.എം.കെയുടെയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെയും 62 വർഷത്തെ ആധിപത്യം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു. ഡി.എം.കെ സഖ്യ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് വിജയ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയത്. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ 25 എം.എൽ.എമാരും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിയെ പിന്തുണക്കുകയായിരുന്നു.

    അതിനുശേഷം ഭരണം, നിയമനങ്ങൾ, ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ടി.വി.കെ നേതാവ് ഡി.എം.കെയിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TamilnaudmkTVKindianewsTVK Vijay
    News Summary - "Vijay, TVK Government Won't Last 6 Months": DMK MLA's Big Prediction
    Similar News
    Next Story
    X