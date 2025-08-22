Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതമിഴക രാഷ്ട്രീയ...
    India
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:52 AM IST

    തമിഴക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതുമെന്ന് വിജയ്

    text_fields
    bookmark_border
    തമിഴക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതുമെന്ന് വിജയ്
    cancel

    ചെ​ന്നൈ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​മി​ഴ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തി​യെ​ഴു​തു​മെ​ന്ന് ന​ട​നും ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം(​ടി.​വി.​കെ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ വി​ജ​യ്. മ​ധു​ര​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 1967ൽ ​അ​ണ്ണാ​ദു​രൈ​യും 1977ൽ ​എം.​ജി.​ആ​റും സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ​തു​പോ​ലെ 2026ൽ ​ത​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തും. ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ശ​ത്രു ബി.​ജെ.​പി​യും മു​ഖ്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​ണ്.

    അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ടി.​വി.​കെ​യും ഡി.​എം.​കെ​യും ത​മ്മി​ലാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ത്സ​രം. ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ന​ൽ​കും. എം.​ജി.​ആ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ​നി​ല പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി-​അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി സ്വ​ര​ചേ​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത സ​ഖ്യ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ഴി​മ​തി ക​ക്ഷി​യാ​യ ഡി.​എം.​കെ​യെ തൂ​​ത്തെ​റി​യും.

    സ​ഖ്യ​ബ​ലം കൊ​ണ്ട് ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാ​മെ​ന്ന ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ വ്യാ​മോ​ഹം ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​ക്കി​ല്ല. മോ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ച്ച​ത്തീ​വ് വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും വി​ജ​യ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ണ്ടാം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വി​ജ​യ് ആ​രാ​ധ​ക​രാ​യ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യ് വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ‘മ​ക്ക​ളി​ൻ അ​ൻ​പ​രൈ’ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച​തും വി​ജ​യ് ആ​ണ്. വി​ജ​യി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും ശോ​ഭ​യും വേ​ദി​യി​ൽ ഉ​പ​വി​ഷ്ട​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tamilnadutamilnadu politicsVijayTamil Vetri Kazakam
    News Summary - Vijay says he will rewrite Tamil political history
    Similar News
    Next Story
    X