    date_range 28 Sept 2025 7:13 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 7:13 AM IST

    ബി.ജെ.പിയുമായി ഡി.എം.കെക്ക് പരോക്ഷ ബന്ധമെന്ന് വിജയ്

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ആ​ള​ല്ല താ​നെ​ന്ന് വി​ജ​യി​യെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച് ഉ​ദ​യ്നി​ധി സ്റ്റാ​ലി​ൻ
    ബി.ജെ.പിയുമായി ഡി.എം.കെക്ക് പരോക്ഷ ബന്ധമെന്ന് വിജയ്
    ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം നേ​താ​വ് വി​ജ​യ് നാ​മ​ക്ക​ല്ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​ര്യ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ചെ​ന്നൈ: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ബി.​ജെ.​പി-​അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി തീ​ർ​ത്തും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത സ​ഖ്യ​മാ​ണെ​ന്നും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ഖ്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി ഡി.​എം.​കെ പ​രോ​ക്ഷ ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യും ന​ട​നും ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച നാ​മ​ക്ക​ല്ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​ര്യ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജ​യ​ല​ളി​ത​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ന​യം മ​റ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​എം.​കെ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ അ​ത് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ച ഡി.​എം.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ആ​സ​ന്ന​മാ​യ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൂ​ത്തെ​റി​യു​മെ​ന്നും വി​ജ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രൂ​ർ, നാ​മ​ക്ക​ൽ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ര്യ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണ് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തി​നി​ടെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന നേ​താ​വ​ല്ല താ​നെ​ന്ന് വി​ജ​യി​യെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച് ഡി.​എം.​കെ യൂ​ത്ത് വി​ങ് നേ​താ​വും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഉ​ദ​യ്നി​ധി സ്റ്റാ​ലി​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം വി​ജ​യ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഉ​ദ​യ്നി​ധി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    News Summary - Vijay says DMK has indirect ties with BJP
