Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവി​ജ​യ്-​സം​ഗീ​ത...
    India
    Posted On
    date_range 20 April 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 10:28 PM IST

    വി​ജ​യ്-​സം​ഗീ​ത വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന കേ​സ് മാ​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ചെ​​ന്നൈ: ന​​ട​​നും ത​​മി​​ഴ​​ക വെ​​ട്രി ക​​ഴ​​കം നേ​​താ​​വു​​മാ​​യ വി​​ജ​​യ് -സം​​ഗീ​​ത വി​​വാ​​ഹ​​മോ​​ച​​ന കേ​​സി​​ലെ വാ​​ദം കേ​​ൾ​​ക്ക​​ൽ ജൂ​​ൺ 15ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റി ചെ​​ങ്ക​​ൽ​​പേ​​ട്ട് കു​​ടും​​ബ കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടു. തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച ജ​​ഡ്ജി ശ​​ശി​​ക​​ല​​യാ​​ണ് കേ​​സ് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ച​​ത്. വി​​ജ​​യ്ക്ക് വി​​വാ​​ഹേ​​ത​​ര ബ​​ന്ധ​​മു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ആ​​രോ​​പി​​ച്ച് ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി​​യി​​ൽ സം​​ഗീ​​ത സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച ഹ​​ർ​​ജി​​യി​​ന്മേ​​ലാ​​ണ് ന​​ട​​പ​​ടി.

    വി​​ജ​​യ് ത​​നി​​ക്ക് സ്വ​​ത​​ന്ത്ര സ​​ഞ്ചാ​​ര- സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളേ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​താ​​യും ഈ ​​ബ​​ന്ധം അ​​നു​​ര​​ഞ്ജ​​ന​​ത്തി​​ന​​പ്പു​​റ​​മാ​​ണെ​​ന്നും ആ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ സ്പെ​​ഷ​​ൽ മാ​​ര്യേ​​ജ് ആ​​ക്ടി​​ലെ സെ​​ക്ഷ​​ൻ 27(1)(എ), 27(1)(​​ഡി) എ​​ന്നി​​വ പ്ര​​കാ​​രം വി​​വാ​​ഹ​​മോ​​ച​​നം അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​ണ് സം​​ഗീ​​ത​​യു​​ടെ ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്.

    15ന് ​​വി​​ജ​​യ് യും ​​സം​​ഗീ​​ത​​യും വി​​ഡി​​യോ കോ​​ൺ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സി​​ങ് മു​​ഖേ​​ന ഹാ​​ജ​​രാ​​വു​​ന്ന​​തി​​ന് കോ​​ട​​തി അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കി. അ​​തി​​നി​​ടെ കു​​ടും​​ബ കേ​​സ് ആ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ വി​​ചാ​​ര​​ണ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന് മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് വി​​ല​​ക്ക് ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ണ​​മെ​​ന്നാ​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് വി​​ജ​​യ് കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ഹ​​ര​​ജി സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Divorce casecourt newsActor Vijay
    News Summary - Vijay-Sangeetha divorce case dismissed
    Next Story
    X