വിജയ്യുടെ റോഡ് ഷോ തടഞ്ഞു; എൻ.ടി.കെ സ്ഥാനാർഥിയും ഭർത്താവും അറസ്റ്റിൽtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പങ്കെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാം തമിഴർ കക്ഷി സ്ഥാനാർത്ഥി കാർത്തികയെയും ഭർത്താവിനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ നാലിന് ധാരാപുരത്ത് നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ധാരാപുരം നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നാം തമിഴർ കക്ഷി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു കാർത്തിക. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയന്റെ റോഡ് ഷോ നടക്കാനിരുന്ന വഴിയിലേക്ക് കാർത്തികയും പ്രവർത്തകരും പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപാർട്ടികളുടെയും പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.
വീടിന്റെ മതില് ചാടിക്കടന്നാണ് കാർത്തികയെയും ഭർത്താവിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് സുഹൃത്ത് ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചോ അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് വ്യാജ കേസുകൾ ചുമത്തി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുന്നതെന്ന് നാം തമിഴർ കക്ഷി നേതാവ് സീമാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ അറസ്റ്റ് നടപടിയെ ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിനും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഡി.എം.കെ എം.പി കനിമൊഴിയും ആരോപിച്ചു. ക്രമസമാധാന തകർച്ചയും വിലക്കയറ്റവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ലക്ഷ്യമിടാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.