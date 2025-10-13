Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത...
    India
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:30 PM IST

    ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത അ​ന്വേ​ഷ​ണം; സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    vijay rally stampede
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക​രൂ​രി​ൽ ന​ട​ൻ വി​ജ​യ് യു​ടെ ത​മി​ഴ​ക ​വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) റാ​ലി​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് വി​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ഡി.​എം.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ വി​ധി ത​മി​ഴ്നാ​ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യേ​ക്കും.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് റി​ട്ട. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ജ​യ് റോ​ഹ​ത​ഗി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ മൂ​ന്നം​ഗ മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടു​കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത ത​മി​ഴ്നാ​ട് ​കേ​ഡ​റി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്ക​ണം. സി.​ബി.​ഐ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം സ​മി​തി​ക്കു​ണ്ടാ​കും.

    എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് 41 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ദു​ര​ന്ത​​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് വി​ട്ട് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജെ.​കെ. മ​ഹേ​ശ്വ​രി, എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ജാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി. സിം​ഗ്ൾ ​ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​സാ​ധു​വാ​യെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ രേ​ഖ​ക​ൾ സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​യി​ലു​ണ്ട്.

    റാ​ലി​ക​ൾ​ക്കും റോ​ഡ്​​ഷോ​ക​ൾ​ക്കും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ഒ​രു കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ജ​സ്റ്റി​സ് സെ​ന്തി​ൽ കു​മാ​റി​ന്റെ സിം​ഗ്ൾ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​​യാ​ണെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.

    മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ മ​ധു​ര ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദു​ര​ന്തം ആ ​ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടം​ഗ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലി​രി​ക്കേ​യാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ മ​ദ്രാ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബെ​ഞ്ചി​ലെ സിം​ഗ്ൾ ബെ​ഞ്ച് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ജ​യ് യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും അ​തി​ന്റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും കേ​സി​ൽ ക​ക്ഷി​യാ​ക്കാ​തെ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സിം​ഗ്ൾ ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBILatest NewsSupreme CourtVijay Rally Stampede
    News Summary - Vijay Rally Stampede investigation handed over to CBI
    Similar News
    Next Story
    X