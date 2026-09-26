എം.ജി.ആറിനും ജയലളിതക്കും ലഭിച്ച അതേ ജനപിന്തുണ വിജയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്; ഭരണം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് റോജ

എം.ജി.ആറിനും ജയലളിതക്കും ലഭിച്ച അതേ ജനപിന്തുണ വിജയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്; ഭരണം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് റോജtext_fields
സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന എം.ജി. രാമചന്ദ്രൻ (എംജിആർ), ജയലളിത, എം. കരുണാനിധി തുടങ്ങിയവർ വിജയകരമായ ഭരണാധികാരികളായി മാറിയെന്ന് നടിയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ റോജ. നടൻ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമാ എക്സ്പ്രസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റോജയുടെ പ്രതികരണം.
എം.ജി.ആറിനും ജയലളിതക്കും ലഭിച്ചിരുന്നതിന് സമാനമായ ജനപിന്തുണയാണ് വിജയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നതെന്ന് റോജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നല്ല ഭരണാധികാരികളെന്നും എം.ജി.ആറും ജയലളിതയും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റോജ പറയുന്നു.
തെലുങ്ക് സിനിമ താരത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി മാറിയ എൻ.ടി. രാമറാവു (എൻ.ടി.ആർ) വിനെയും റോജ ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടി. എൻ.ടി.ആർ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നല്ല ഭരണാധികാരി എന്ന പേര് നേടിയതെന്നും റോജ പറഞ്ഞു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ താരപദവിയും ആരാധകരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന സിനിമാ താരങ്ങൾ അത് ചെയ്തത് ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണെന്നും എം.ജി.ആർ, ജയലളിത, എൻ.ടി.ആർ എന്നിവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രകൾ താൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റോജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇത് വിജയ് തന്റെ ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും റോജ പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനാൽ ഭരണവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമായി വരുമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വിജയ്യുടെ സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ എന്നും റോജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിജയ്യുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണത്തിലും ദീർഘകാല പരിചയമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അത്തരം അനുഭവം നേടാൻ വിജയ്ക്ക് സമയം ആവശ്യമാണെന്നും റോജ പറഞ്ഞു. പരിചയസമ്പന്നരായ വിരമിച്ച ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം തേടിയും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും വിജയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും റോജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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