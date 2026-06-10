വിജയ് സോണിയയും രാഹുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

വിജയ് സോണിയയും രാഹുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ബുധനാഴ്ച കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 10 ജൻപഥിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന നീതി ആയോഗ് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് വിജയ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. മേയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനമാണിത്. സന്ദർശനത്തിനിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായും വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മടക്കം.
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