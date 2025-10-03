Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:15 PM IST

    വിജയ്ക്ക് നേതൃപാടവമില്ല, കരൂരിലേത് മനുഷ്യ നിർമിത ദുരന്തം -മദ്രാസ് ഹൈകോടതി

    ഐ.​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    ചെ​ന്നൈ: ക​രൂ​രി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ട് 41 പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​നും ടി.​വി.​കെ നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് ക്കും ​ടി.​വി.​കെ​ക്കു​മെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ റോ​ഡ് ഷോ, ​പൊ​തു​യോ​ഗ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​റാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    വി​ജ​യ് യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് 41 പേ​ർ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വം മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ്. നി​യ​മ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും തു​ല്യ​രാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മൗ​നം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. വി​ജ​യ്‌​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ? സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ്? പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ട് ക​രു​ണ കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. കോ​ട​തി​ക്ക് ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. വി​ജ​യ്ക്ക് നേ​തൃ​പാ​ട​വ​മി​ല്ല - ജ​സ്റ്റി​സ് സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ത്ത ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത ക​ലാ​പം പോ​ലെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ന്തു​ത​രം പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണി​ത്? സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​യു​ട​നെ വി​ജ​യ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​ടി​പ്പോ​യി. ടി.​വി.​കെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ കോ​ട​തി ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു. ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ടി.​വി.​കെ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​രാ​യെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഐ.​ജി അ​സ്ര ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    അ​തി​നി​ടെ ടി.​വി.​കെ നാ​മ​ക്ക​ൽ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ്‍കു​മാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ടി.​വി.​കെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നാ​മ​ക്ക​ലി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും സ​തീ​ഷ്‍കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ എ​ട്ടു കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഹരജികൾ തള്ളി

    ചെ​ന്നൈ: ക​രൂ​രി​ൽ ന​ട​നും ടി.​വി.​കെ നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് 41 പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​​ത്തി​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക​ളും മ​ധു​ര ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് ത​ള്ളി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കെ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കോ​ട​തി​യെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വേ​ദി​യാ​ക്ക​രു​ത്. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്ത​രം ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ആ​രെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? ഇ​ര​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന് സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ എ​ന്ത് അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.

    കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക, പാ​ർ​ട്ടി പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച ഏ​ഴ് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എം. ​ദ​ണ്ഡ​പാ​ണി, എം. ​ജ്യോ​തി​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ മ​ധു​ര ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ന്മേ​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

