തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി വിജയ്; സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന ഡി.എം.കെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി വിജയ്; സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന ഡി.എം.കെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനംtext_fields
ചെന്നൈ: ടി.വി.കെ അധ്യക്ഷനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വിജയ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദാരാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ വൻ റോഡ് ഷോ നടത്തി. ഒക്ടോബർ 6-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി പി. സത്യഭാമക്ക് പിന്തുണയേകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പരിപാടിക്കിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഡി.എം.കെ സർക്കാരിന്റെയും നേതാക്കളുടെയും നടപടിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിജയ് തുറന്നടിച്ചു. ഇത്തരം മോശം പ്രവണതകൾ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും എതിരാളികൾ അതിരുകടന്നാൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെ വോട്ടിലൂടെ ജനങ്ങൾ പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
കോയമ്പത്തൂരിൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലെത്തിയ വിജയ് അവിടെ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് തിരുപ്പൂർ ജില്ലയിലെ ദാരാപുരത്ത് എത്തിയത്. പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഊഷ്മള സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ പ്രചാരണ വാഹനത്തിൽ ഉച്ചയോടെയാണ് അദ്ദേഹം റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചത്. വഴിയിലുടനീളം തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെയും വോട്ടർമാരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടിയുടെ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ വിജയ് കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും പെൺമക്കളെയും അപമാനിച്ചാൽ താൻ മൗനമായി നോക്കിനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.ജി.ആറിന്റെ സുവർണ്ണകാലം തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഒക്ടോബർ 6-നാണ് ദാരാപുരം മധുരാന്തകം മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 9-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ വിട്ട് ടി.വി.കെയിൽ ചേർന്ന മുൻ എം.എൽ.എമാരെയാണ് വിജയ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ ആദ്യ റാലിക്ക് ശേഷം ദാരാപുരത്ത് വിജയ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രചാരണ പരിപാടിയാണിത്.
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