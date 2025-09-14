Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡി.എം.കെക്കെതിരെ വിജയ്
    India
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:02 AM IST

    ഡി.എം.കെക്കെതിരെ വിജയ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി.എം.കെക്കെതിരെ വിജയ്
    cancel
    camera_alt

    തിരുച്ചിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പര്യടന യോഗത്തിൽ വിജയ്

    ചെ​​ന്നൈ: സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡി.​എം.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) നേ​താ​വ് വി​ജ​യ്. തി​രു​ച്ചി​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​ര്യ​ട​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഡി.​എം.​കെ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച വി​ജ​യ് സ്റ്റാ​ലി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ര​വ​ധി വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി​യ​ത്. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര പോ​ലു​ള്ള ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ത​ന്നെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, വൈ​ദ്യു​തി, സ്ത്രീ ​സു​ര​ക്ഷ, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം, റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ടി.​വി.​കെ ഒ​രു​നി​ല​ക്കും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ജ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡി.​എം.​കെ​ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ ആ​ക്ര​മ​ണ​മ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട വി​ജ​യ് പ​ക്ഷേ, ബി.​ജെ.​പി- അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ക​ക്ഷി​ക​ളെ കാ​ര്യ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വാ​ത്ത​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tamilnadudmkVijayTamil Vetri Kazhakam
    News Summary - Vijay against DMK
    Similar News
    Next Story
    X