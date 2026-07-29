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    India
    Posted On
    date_range 29 July 2026 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 10:49 PM IST

    സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്

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    സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്
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    ചെ​ന്നൈ: ഡി.​എം.​കെ മു​ൻ മ​ന്ത്രി സെ​ന്തി​ൽ ബാ​ലാ​ജി​യു​ടെ ക​രൂ​ർ രാ​മേ​ശ്വ​ര​പ​ട്ടി​യി​ലെ വ​സ​തി​യി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ജി​ല​ൻ​സ് റെ​യ്ഡ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണി, ഭാ​സ്ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ക​രൂ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ ടാ​സ്മാ​ക് മാ​നേ​ജ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലും സെ​ന്തി​ൽ​ബാ​ലാ​ജി ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ൽ​മു​റി​യി​ലും റെ​യ്ഡ് അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    വി​ജ​യ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ സെ​ന്തി​ൽ ബാ​ലാ​ജി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് കോ​ഴ വാ​ങ്ങ​ൽ, ടാ​സ്മാ​ക്കി​ൽ 1,000 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി, ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ൽ 397 കോ​ടി​യു​ടെ ക്ര​​മ​ക്കേ​ട് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്.

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    TAGS:vigilanceSenthil Balajidmk-bjpTVK
    News Summary - സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്
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