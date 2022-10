രോഗിയെ നഴ്സ് മുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചു; യു.പിയിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്നുള്ള നടുക്കുന്ന വിഡിയോ

യു.പിയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയോട് നഴ്‌സി​ന്റെ ക്രൂരത. നഴ്‌സ് രോഗിയായ സ്ത്രീയെ മുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഒക്‌ടോബർ 18ന് വൈകുന്നേരമാണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീയെ സീതാപൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 19ന് വൈകുന്നേരം യുവതിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടുകാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. രാത്രി 12ഓടെ ഉറക്കം ഉണർന്ന യുവതി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ബഹളം കേട്ട് വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രോഗികൾ ഉണർന്നു. ശബ്‌ദം കേട്ട് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഓടിയെത്തി.

യുവതിയോട് കിടക്കയിലേക്ക് പോകാനും മിണ്ടാതിരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യുവതി വഴങ്ങിയില്ല, ഇതോടെ നഴ്സ് മുടിയിൽ പിടിച്ച് കിടക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മറ്റ് രോഗികൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ ആരോ ഇയാളുടെ വീഡിയോ പകർത്തി. സംഭവം പുറത്തായതോടെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് നഴ്സിനെതിരെ ഉയർന്നത്.

Video: UP Nurse Grabs Woman Patient By Her Hair, Pins Her Down https://t.co/L7qmPBCqDG pic.twitter.com/Rp5gJU9t5J