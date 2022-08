ഐസ്വാള്‍: മകള്‍ ഡോക്ടറെ മര്‍ദിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും വിവാദമാകുകയും ചെയ്തതോടെ ക്ഷമാപണവുമായി മിസോറാം മുഖ്യമന്ത്രി സോറംതംഗ. ഐസ്വാളിലെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലെ ത്വഗ് രോഗ വിദഗ്ധനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകള്‍ മിലാരി ചാങ്തെ മര്‍ദിച്ചത്. അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കാത്തതിനാല്‍ മിലാരിയെ പരിശോധിക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ പ്രകോപിതയായി ഡോക്ടറെ തല്ലുകയായിരുന്നു.

Mizoram CM's daughter Milari Chhangte caught on camera assaulting a doctor reportedly because he refused to see her without an appointment. Her father, the CM, has 'apologised'. But why hasn't she been arrested? Docs protesting in Aizawl pic.twitter.com/O70f0Lb8VP