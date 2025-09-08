Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 7:16 AM IST

    ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ; ഇരുപക്ഷവും അവസാന ഒരുക്കത്തിൽ

    B Sudershan Reddy, CP Radhakrishnan
    ജ​സ്റ്റി​സ് ബി. ​സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി, സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​ൻ.​ഡി.​എ, ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ മ​ത്സ​ര​മാ​യി മാ​റി​യ ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും അ​വ​സാ​ന വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ. ര​ണ്ട് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് ബി. ​സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ ‘വ​സു​ധ’​യി​ൽ ‘എ​ഫ്-101’ മു​റി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ രാ​ജ്യ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ​ജ​ന​റ​ൽ പി.​സി. മോ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മ​ണി​ക്ക് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ന​ട​ത്തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ​യും എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള എ​ൻ.​ഡി.​എ ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ​ർ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി ക​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്ക​ു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യ രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു മ​ത്സ​രം വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു വോ​ട്ടു​പോ​ലും പി​ഴ​ക്കാ​തെ ജ​സ്റ്റി​സ് റെ​ഡ്ഡി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​പ​ഴ​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​മാ​യ ‘സം​വി​ധാ​ൻ സ​ദ​നി’​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മോ​ക് പോ​ൾ ന​ട​ത്തും. വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​പാ​ർ​ല​​മെ​ന്റ് അ​ന​ക്സി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും രാ​ജ്യ​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മാ​യ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് അ​ത്താ​ഴ വി​രു​ന്നു​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടു ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പി​ഴ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ന​ട​ത്തി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എം.​പി​മാ​രു​ടെ പി​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​രു​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഉ​പ​രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മോ​ക്പോ​ളും ന​ട​ത്തും. മ​റ്റ് എ​​ൻ.​ഡി.​എ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

    X