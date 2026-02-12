കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ആദരംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ മേയർ വി.വി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യസതലസ്ഥാനത്തെത്തിയ കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആദരം. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള കവാടമായ ശ്രാദുൽദ്വാറിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി ജനപ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിച്ച സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ മാതൃക സമ്മാനിച്ചു.
പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിയ സംഘം മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കും മറ്റുമായി രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെലവിട്ടു. രാവിലെ ബി.ജെ.പി ആസ്ഥാനത്ത് ഇവർക്കായി കേന്ദ്ര നഗര വികസന മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ, കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബി.ജെ.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെ എന്നിവരുടെ പഠന ക്ലാസുകളും നടന്നു. രാത്രി മുൻ ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായി ജെ.പി നദ്ദയുടെ വസതിയിൽ അത്താഴ വിരുന്നുമൊരുക്കി.
