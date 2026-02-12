Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി...
    India
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 9:46 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 9:46 PM IST

    കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഉപരാഷ്​ട്രപതിയുടെ ആദരം

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഉപരാഷ്​ട്രപതിയുടെ ആദരം
    cancel
    camera_alt

    തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ മേയർ വി.വി രാ​ജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.ജെ.പിയുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളെ ഉപരാഷ്​ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ പാർലമെന്റ് കവാടത്തിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ മേയർ വി.വി രാ​ജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യസതലസ്ഥാനത്തെത്തിയ കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആദരം. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള കവാടമായ ശ്രാദുൽദ്വാറിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി ജനപ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിച്ച സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ മാതൃക സമ്മാനിച്ചു.

    പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിയ സംഘം മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കും മറ്റുമായി രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെലവിട്ടു. രാവിലെ ബി.ജെ.പി ആസ്ഥാനത്ത് ഇവർക്കായി കേന്ദ്ര നഗര വികസന മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ, കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബി.ജെ.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെ എന്നിവരുടെ പഠന ക്ലാസുകളും നടന്നു. രാത്രി മുൻ ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രിയ​ുമായി ജെ.പി നദ്ദയുടെ വസതിയിൽ അത്താഴ വിരുന്നുമൊരുക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vice President of indiaBJP
    News Summary - Vice President honours BJP delegates from Kerala
    Similar News
    Next Story
    X