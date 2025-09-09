Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:06 AM IST

    ഉപരാഷ്​ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; വോട്ടുറപ്പിച്ചുനിർത്താൻ മുന്നണികൾ

    • വൈ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​സി.​പി എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കൊ​പ്പം
    • ബി.​ആ​ർ.​എ​സും ബി.​ജെ.​ഡി​യും സ​മ​ദൂ​രം പാ​ലി​ച്ച് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് ബി. ​സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​നാ​യാ​സ ജ​യ​​മു​റ​പ്പി​ച്ച ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​രം ഇ​ന്ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സ്വ​ന്തം പ​ക്ഷ​ത്തെ വോ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ. ര​ഹ​സ്യ ബാ​ല​റ്റാ​യ​തി​നാ​ൽ ക്രോ​സ്​ വോ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കേ സ്വ​ന്തം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വോ​ട്ടു​ചോ​രാ​തെ നോ​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ഇ​ൻ​ഡ്യ​യും.

    മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ ക​ടു​ത്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി ജ​ഗ്ദീ​പ് ധ​ൻ​ഖ​റി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത രാ​ജി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് തു​ട​ങ്ങും.

    ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ വൈ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​സി.​പി എ​ൻ.​ഡി.​എ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ന​വീ​ൻ പ​ട്നാ​യി​കി​ന്റെ ബി​ജു ജ​ന​താ​ദ​ളും തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ഭാ​ര​ത് രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മി​തി​യും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യോ​ടും ഇ​ൻ​ഡ്യ​യോ​ടും സ​മ​ദൂ​രം പാ​ലി​ച്ച് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ജ്‍ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്‍ലി​മീ​ന്റെ അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ വോ​ട്ട് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​ക്കാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​ത​ന്ത്ര​രും ഒ​രു എം.​പി മാ​ത്ര​മു​ള്ള ശി​രോ​മ​ണി അ​കാ​ലി​ദ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചെ​റു​ക​ക്ഷി​ക​ളും മ​ന​സ്സ് തു​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യ ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യും ആ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് റെ​ഡ്ഡി​ക്ക് ഒ​പ്പ​മാ​ണ്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ​യും എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം വോ​ട്ടു​ള്ള ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​ക്ഷി​നി​ല​യും പി​ന്തു​ണ​യും വെ​ച്ച് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വ​ർ​ണ​റും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് 439ഉം ​ഇ​ൻ​ഡ്യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​സ്റ്റി​സ് ബി. ​സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​ക്ക് 324 വോ​ട്ടു​ക​ളും ല​ഭി​ക്ക​ണം. ഈ ​വോ​ട്ടു​ക​​ളി​ൽ ഒ​ന്നു​പോ​ലും ചോ​രാ​തെ കാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്.

    324 വോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ലും ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വോ​ട്ടാ​യി​രി​ക്കു​മ​ത്. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ 500ന് ​മു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ടു​ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ 450 ക​ട​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന വെ​ങ്ക​യ്യ നാ​യി​ഡു​വി​നും ജ​ഗ്ദീ​പ് ധ​ൻ​ഖ​റി​നും യ​ഥാ​ക്ര​മം 516ഉം 528​ഉം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വി​ന് ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധം വോ​ട്ടി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ​ർ​ശ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും എ​ൻ.​ഡി.​എ പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് വോ​ട്ടു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ഴു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    വേ​റി​ട്ട വോ​ട്ടി​ങ് രീ​തി​മൂ​ലം വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​സാ​ധു​വാ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഒ​രു വോ​ട്ടു​പോ​ലും പാ​ഴാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും ഇ​ൻ​ഡ്യ​യും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും മോ​ക്പോ​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​ൻ​ഡ്യ എം.​പി​മാ​ർ​ക്കാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മോ​ക്പോ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റ മ​ണി​കം ടാ​ഗോ​ർ, ശ​ക്തി സി​ങ് ഗോ​ഹി​ൽ, തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​​ന്റെ ശ​താ​ബ്ദി റോ​യ് എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ‘വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ’.

    Show Full Article
