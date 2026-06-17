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    India
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 11:31 PM IST

    വിബി ജി റാംജി: പ്രതിഷേധവുമായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ

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    വിബി ജി റാംജി: പ്രതിഷേധവുമായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തു​താ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വി​ബി ജി ​റാം​ജി പ​ദ്ധ​തി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മം ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ർ​ഷ് മോ​ർ​ച്ച, ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മ​ര​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 125 ദി​വ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​തി​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​മോ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും സം​യു​ക്ത കി​സാ​ൻ മോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ജ​യി​ൽ നി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി. ​വെ​ങ്ക​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:Farmers Protesttrade unionCentral gov
    News Summary - Vibi G. Ramji: Trade unions protest
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