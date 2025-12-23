Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    23 Dec 2025 10:23 PM IST
    Updated On
    23 Dec 2025 11:47 PM IST

    ഹി​ന്ദു യു​വാ​വിന്‍റെ മരണം:​ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ വി.​എ​ച്ച്.​പി -ബ​ജ്രം​ഗ്ദ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ധാ​ക്ക​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​റെ വി​ളി​പ്പി​ച്ചു
    ഹി​ന്ദു യു​വാ​വിന്‍റെ മരണം:​ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ വി.​എ​ച്ച്.​പി -ബ​ജ്രം​ഗ്ദ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഹൈ​ക​മീ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്, ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ലും ഹി​ന്ദു യു​വാ​വ് ദീ​പു ച​ന്ദ്ര​ദാ​സി​നെ ആ​ള്‍ക്കൂ​ട്ടം മ​ര്‍ദി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഹൈ​ക​മീ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്(​വി.​എ​ച്ച്.​പി), ബ​ജ്രം​ഗ്ദ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം.

    ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജ് ന​ട​ത്തി. ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ഴു​തി​യ പ്ല​ക്കാ​ര്‍ഡു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ക​ട​നം. സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ അ​ക​ലെ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​ത് മ​റി​ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ധാ​ക്ക​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​റെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലെ​യും ബം​ഗാ​ളി​ലെ​യും വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ ച​ത്തോ​ഗ്ര​മി​ലെ വി​സ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം ഇ​ന്ത്യ​യും താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു.

    VHP stir over Bangladeshi Hindu's lynching creates ripples in Dhaka. Indian High Commissioner summoned
    X