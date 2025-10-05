Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:40 PM IST
    ടി.ജെ.എസ്. ജോർജിന് വിട; സം​സ്കാ​രം പൂ​ർ​ണ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ

    ടി.​ജെ.​എ​സ്. ജോ​ർ​ജി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹത്തിൽ കർണ്ണാടക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ടി.​ജെ.​എ​സ്. ജോ​ർ​ജി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഹെ​ബ്ബാ​ൾ വൈ​ദ്യു​ത ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മ​ക്ക​ളാ​യ ജീ​ത് ത​യ്യി​ലി​നെ​യും ഷേ​ബ ത​യ്യി​ലി​നെ​യും ആ​​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ടി.​ജെ.​എ​സ്. ജോ​ർ​ജ് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​​ത്രി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നോ​ടെ ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​വെ​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പു​ഷ്പ​ച​ക്രം അ​ർ​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക​യി​ൽ പു​ത​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് സ​ല്യൂ​ട്ട് ന​ൽ​കി മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ടി​വെ​ച്ചു. മൂ​ന്നു​മ​ണി​യോ​ടെ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​ലോ​ക​ത്തെ ശി​ഷ്യ​രു​മ​ട​ക്കം അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

