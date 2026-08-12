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    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 10:45 PM IST

    ആർ.എസ്.എസിന് വിദേശ പണം ഉറപ്പാക്കി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു; എഫ്.സി.ആർ.എയിൽ ഏറ്റുമുട്ടി വേണുഗോപാലും റിജിജുവും

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    കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു

    ന്യൂഡൽഹി: എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ സം​യു​ക്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​ക്ക് വി​ടാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തെ ചൊ​ല്ലി ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​യി​ച്ച എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും കേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു​വും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി.

    ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട​ു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​മേ​യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും അ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ​നോ​ട്ടീ​സി​ലു​ള്ള​ത്. ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളെ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ബി​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ​ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കെ​തി​രെ അ​ണി​നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​ര​ല്ലാ​ത്ത ഏ​ത് ബി​ല്ലാ​ണ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ റി​ജി​ജു ഇ​തു​വ​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ഖി​ലേ​ഷ് ചോ​ദി​ച്ചു. ബി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം വി​ട്ട ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ ബാ​ല​ു​വും പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ൽ കാ​ണി​ച്ചു​ത​രാ​ൻ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി റി​ജി​ജു, നി​യ​മാ​നു​സൃ​​ത​മ​ല്ലാ​തെ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​പോ​ലെ പ​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തേ​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യം ബ​നാ​ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ല്ലെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും ചി​ല സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ്ര​ചാ​ര​ണ​മു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​നി​യ​മം എ​ല്ലാ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും റി​ജി​ജു അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:loksabhaKC Venugopalkiran rijijuamend FCRA
    News Summary - എഫ്.സി.ആർ.എയിൽ ഏറ്റുമുട്ടി വേണുഗോപാലും റിജിജുവും
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