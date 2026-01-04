Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവെനിസ്വേലൻ അധിനിവേശം;...
    India
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 8:12 AM IST

    വെനിസ്വേലൻ അധിനിവേശം; രാജ്യത്തേക്ക് അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    വെനിസ്വേലൻ അധിനിവേശം; രാജ്യത്തേക്ക് അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിർദേശം
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോളാസ് മദുറോയയും ഭാര്യയെയും യു.എസ് പിടികൂടി ജയിലിലടച്ച സംഭവത്തിൽ രാജ്യത്തേക്ക് അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ വെനിസ്വേലയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    മയക്കു മരുന്ന് സംഘങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് മദുറോയെ തടവിലാക്കിയത്. എന്നാൽ മദുറോ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മാസങ്ങളായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം നടന്നുവരികയാണ്.

    സെപ്റ്റംബറിൽ 20 വ്യോമാക്രമണങ്ങളാണ് യു.എസ് വെനിസ്വേലക്കുമേൽ നടത്തിയത്. കരാക്കസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇ മെയിൽ ഐ ഡി: cons.caracas@mea.gov.in ഫോൺ നമ്പർ: +58-412-9584288.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:venezuelaindian embassyInvasionNicolas Maduro
    News Summary - Venezuela invasion; Indians advised to avoid non-essential travel to the country
    Similar News
    Next Story
    X