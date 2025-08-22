ഒഡിഷയിൽ കാലിക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് വാഹനത്തിന് തീയിട്ടു

ഒഡിഷയിൽ കാലിക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് വാഹനത്തിന് തീയിട്ടുtext_fields
ഭദ്രക് (ഒഡിഷ): കന്നുകാലി കടത്ത് ആരോപിച്ച് ഗോരക്ഷക ഗുണ്ടാസംഘം വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. ഒഡിഷയിലെ ഭദ്രക് ജില്ലയിലെ ദേശീയപാതയിലാണ് സംഭവം. പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് 12 പശുക്കളെ ഇറക്കിയ ശേഷം വാഹനത്തിന് തീയിട്ടതെന്ന് ഭദ്രക് റൂറൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദയാനിധി ദാസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി. അഗ്നിരക്ഷ സേനയെത്തി തീയണച്ചെങ്കിലും വാഹനം പൂർണമായും നശിച്ചു.
ഡ്രൈവർ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടെന്നും പശുക്കളെ ഗോശാലയിലേക്ക് കൈമാറിയെന്നും ഭദ്രക് ജില്ല ഗോരക്ഷ സമിതി പ്രസിഡന്റ് അപ്രുബർ രഞ്ജൻ ബഹേര പറഞ്ഞു.
