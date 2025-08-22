Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഒഡിഷയിൽ കാലിക്കടത്ത്...
    India
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:26 AM IST

    ഒഡിഷയിൽ കാലിക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് വാഹനത്തിന് തീയിട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒഡിഷയിൽ കാലിക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് വാഹനത്തിന് തീയിട്ടു
    cancel

    ഭ​​ദ്ര​ക് (ഒ​ഡി​ഷ): ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ട​ത്ത് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഗോ​ര​ക്ഷ​ക ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘം വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി തീ​യി​ട്ട് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ ഭ​ദ്ര​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് 12 പ​ശു​ക്ക​ളെ ഇ​റ​ക്കി​യ ശേ​ഷം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് തീ​യി​ട്ട​തെ​ന്ന് ഭ​​ദ്ര​ക് റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ദ​യാ​നി​ധി ദാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​ച്ചു.

    ഡ്രൈ​വ​ർ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും പ​ശു​ക്ക​ളെ ഗോ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും ഭ​ദ്ര​ക് ജി​ല്ല ഗോ​ര​ക്ഷ സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​പ്രു​ബ​ർ ര​ഞ്ജ​ൻ ബ​ഹേ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Odishacattle smugglingIndia NewsVehicle set on fire
    News Summary - Vehicle set on fire in Odisha on suspicion of cattle smuggling
    Similar News
    Next Story
    X