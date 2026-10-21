മൈസൂരു ദസറയിൽ അതിഥിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനും

മൈസൂരു ദസറയിൽ അതിഥിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനുംtext_fields
മൈസൂരു: കർണാടകയുടെ സംസ്ഥാന ഉത്സവമായ മൈസൂരു ദസറ മഹത്തായ ഫിനാലെ ജാംബോസവാരി ഘോഷയാത്രയോടെ ബുധനാഴ്ച സമാപിച്ചപ്പോൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും സർക്കാറിന്റെ അതിഥികളായി. ഉച്ച 1.45 ന് മൈസൂരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ വടക്കേ കവാടത്തിലുള്ള നന്ദിദ്വജത്തിൽ പൂജ നടത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറും മന്ത്രിസഭാ സഹപ്രവർത്തകരും ജംബോ സവാരിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
മൈസൂരു കൊട്ടാരത്തിന് മുന്നിലുള്ള പുണ്യമായ മീന ലഗ്നത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4.15 ന് പ്രശാന്ത് എന്ന ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ച സ്വർണ്ണ ഹൗഡയിൽ ( അംബരി ) സ്ഥാപിച്ച ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ഭാര്യ ഗീത റെഡ്ഡി എന്നിവരെ നേരത്തെമൈസൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ മലയാളിയായ കർണാടക മന്ത്രി യു. ടി.ഖാദർ സ്വീകരിച്ചു. വി.ഡി.സതീശന് കർണാടക പൊലീസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ അർപ്പിച്ചു.