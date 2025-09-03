Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവി.സി നിയമന പ്രക്രിയ:...
    India
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 12:16 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 12:16 AM IST

    വി.സി നിയമന പ്രക്രിയ: മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഗവർണർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വി.സി നിയമന പ്രക്രിയ: മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഗവർണർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​രെ (വി.​സി) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര അ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യാ​യ യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് യാ​തൊ​രു പ​ങ്കു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഹ​ര​ജി.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ​വി​ധി അ​നു​സ​രി​ച്ച് സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് യു.​ജി.​സി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ളെ സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് 2018ലെ ​യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പേ​രു​ക​ൾ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ജി.​സി ച​ട്ടം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​​ക്കോ നി​യ​മ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ല. ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. വി.​സി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മെ​ന്ന് സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന പേ​രു​ക​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ വി​വേ​ച​ന അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് വി​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ച​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി സു​ധാം​ശു ധു​ലി​യ​യെ സേ​ര്‍ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ച് സു​പ്രീം​​കോ​ട​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. സേ​ര്‍ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി വി.​സി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മൂ​ന്ന് പാ​ന​ലു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്ക​ണം. ഈ ​പാ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പേ​രു​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ധി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pinarayi VijayanSupreme CourtRajendra Arlekar
    News Summary - VC appointment process: Governor moves Supreme Court seeking removal of Chief Minister
    Similar News
    Next Story
    X