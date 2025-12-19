Begin typing your search above and press return to search.
    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ഇനി അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ല

    ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ വി​ബി- ജി ​റാം ജി ​ബി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ ക​ട​ന്നു; രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ചർച്ച തുടങ്ങി
    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ഇനി അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ല
    ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വരാ​ജ് സി​ങ് ചൗഹാൻ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    വി​ബി- ജി ​റാം ജി ​ബി​ൽ കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ല്ലു​ക​ൾ കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞും ടേ​ബി​ളി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യു​മു​ള്ള ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ ​ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ‘വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് ജി ​റാം ജി’ ​ബി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ പാ​സാ​ക്കി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ രോ​ഷം മു​ൻ കൂ​ട്ടി ക​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ ത​ന്റെ ഇ​രി​പ്പി​ട​മൊ​ഴി​വാ​ക്കി മൂ​ന്ന് നി​ര പി​റ​കി​ൽ പോ​യാ​ണ് ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബി​ല്ലിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യിൽ ചർച്ച തുടങ്ങി. രാജ്യസഭയും പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ഇ​നി​യോ​ർ​മ മാ​ത്ര​മാ​കും.

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​ര് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ദ്ധ​തി ത​ന്നെ​യും ഉ​ട​ച്ച​ു​വാ​ർ​ത്ത പു​തി​യ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ലാ​താ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന​താ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം. ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​തു വ്യ​ക്തി​ക്കും തൊ​ഴ​ി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​യ അ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു നി​ല​വി​ലു​ള്ള മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ്ര​കാ​രം ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വേ​ത​നം ന​ൽ​ക​ണം. വി​ബി- ജി ​റാം ജി ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​മി​താ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ​ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. പ​ു​തി​യ ബി​ല്ലി​ൽ 100 നാ​ള​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ 125 ആ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചെ​ല​വി​​ന്റെ 40 ശ​ത​മാ​നം വ​ഹി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ബി- ജി ​റാം ജി ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ല. ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്താ​തെ കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന ബി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് സം​സ്ഥാ​നങ്ങളു​ടെ അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത.

