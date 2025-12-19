Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:54 PM IST

    വിബി-ജി റാം ജി ബിൽ: രാജ്യസഭയിലും നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​​ർ​ച്ചെ 12.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്
    വിബി-ജി റാം ജി ബിൽ: രാജ്യസഭയിലും നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മ​ഗാ​ന്ധി ഗ്രാ​മീ​ണ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രും ഘ​ട​ന​യും മാ​റ്റി വി​ബി-​ജി റാം ​ജി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും നാ​ട​കീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ത്ത ബി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​​ർ​ച്ചെ 12.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ, തൃ​ണ​മൂ​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ഷ്മി​ത ദേ​വ്, മൗ​സം നൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ഇ​രി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റി​ന് പി​റ​കി​ലൂ​ടെ വ​ന്ന് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​താ​യി ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഭാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സി.​പി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രോ​ട് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ക്ഷു​ഭി​ത​നാ​യി.

    ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ രാ​ത്രി 11മ​ണി​യോ​ടെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്നും സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ചു​വെ​ന്നും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഒ​രു ബി​ല്ലി​ൽ ന്യാ​യ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തെ​ന്നും സി.​പി.​എം അം​ഗം ഡോ.​വി. ശി​വ​ദാ​സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ർ​ഡ​ർ​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട​യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ബി​ല്ല് പാ​സാ​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ഭ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​​യെ​ന്നും അ​ർ​ധ രാ​ത്രി​യി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് ഡോ. ​വി.​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, തൃ​ണ​മൂ​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​ര്‍ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ധ​ർ​ണ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എം.​പി​മാ​രാ​യ സാ​ഗ​രി​ക ഘോ​ഷ്, ഡെ​റി​ക് ഒ​ബ്രി​യോ​ൺ, സു​ഷ്മി​ത ദേ​വ്, ഡോ​ള സെ​ന്‍, ഋ​ത​ബ്ര​ത ബാ​ന​ര്‍ജി, മൗ​സം നൂ​ര്‍, പ്ര​കാ​ശ് ചി​ക് ബ​റൈ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ ധ​ർ​ണ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെൻറ് സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി, ശി​വ​സേ​ന യു.​ബി.​ടി എം.​പി​മാ​രും ​ധ​ർ​ണ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​യി​ട​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    TAGS:Rajya Sabha
    News Summary - VB-G Ram Ji Bill: Dramatic scenes in Rajya Sabha too
