    Posted On
    date_range 21 May 2026 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 11:49 PM IST

    ബംഗാളിൽ മദ്റസകളിലും വ​േന്ദമാതരം നിർബന്ധം

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലും വ​േ​ന്ദ​മാ​ത​രം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി സ​ു​വേ​ന്ദു അ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ബി.​െ​ജ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ. മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ പ്ര​ഭാ​ത അ​സം​ബ്ലി​ക​ളി​ൽ പ​തി​വ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കൊ​പ്പം വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം പ​ൂ​ർ​ണ​മാ​യി ആ​ല​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് നി​ർ​േ​ദ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മാ​തൃ​കാ മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​മു​ള്ള മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ, അം​ഗീ​കൃ​ത ശി​ശു​ശി​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മി​ക് ശി​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ കാ​ര്യ, മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കൃ​ത അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മേ​യ് 13ന് ​ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​സം​ബ്ലി രീ​തി​ക​ളി​ൽ ഏ​കീ​ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:West BengalVande MataramCompulsoryBJP governmentSuvendu Adhikari
