ലഖ്നോ: പാമ്പു കടിയേറ്റ ഭാര്യക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തിയ യുവാവിന്റെ കൈയിലുള്ള കുപ്പിയിൽ ശരിക്കും പാമ്പിനെ കണ്ട് ഡോക്ടർ ഞെട്ടി. പേടിച്ചുപോയ ഡോക്ടർ ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച മറുപടിയായിരുന്നു കൗതുകകരം. ഭാര്യയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഏതു ​പാമ്പു കടിച്ചെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയേണ്ടിവന്നാൽ ഉത്തരമെന്ന നിലക്കാണ് അതിനെ പിടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കിയതെന്നായിരുന്നു മറുപടി. യു.പിയിലെ മാഖി പൊലീസ് പരിധിയിലാണ് സംഭവം. രാമേന്ദ്ര യാദവ് എന്ന യുവാവാണ് ഭാര്യയെയും കൂടെ പാമ്പിനെയുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്.

സ്ത്രീയെ തുടർ ചികിത്സക്കായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ആശുപത്രി വിട്ടാൽ കടിച്ച പാമ്പിനെ കാട്ടിലും വിടുമെന്നാണ് രാമേന്ദ്ര യാദവ് നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. കുപ്പിയിൽ കഴിയുന്ന പാമ്പിന് ശ്വസിക്കാൻ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. Show Full Article

Uttar Pradesh man takes snake to hospital too after it bites wife, tells doctors 'what if you ask me which snake bit her'