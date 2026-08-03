അസഭ്യവാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം സാധാരണമാകുന്നു, ഇതിൽ യാതൊരു 'കൂളും' ഇല്ല; യുവതലമുറയ്ക്ക് ഉപദേശവുമായി മനു ഭാക്കർ

അസഭ്യവാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം സാധാരണമാകുന്നു, ഇതിൽ യാതൊരു 'കൂളും' ഇല്ല; യുവതലമുറയ്ക്ക് ഉപദേശവുമായി മനു ഭാക്കർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സംസാരത്തിൽ അസഭ്യവാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യുവതലമുറയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഡബിൾ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് മനു ഭാക്കർ. മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒട്ടും 'കൂൾ' ആയ കാര്യമല്ലെന്നും ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടർ വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ച നീണ്ട കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും അസഭ്യവാക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മനുവിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
"നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും നാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക, കാരണം കാലക്രമേണ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായി നിങ്ങൾ മാറും. മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒട്ടും കൂൾ അല്ല. അസഭ്യം പറയുന്നതും കൂൾ അല്ല," മനു ഭാക്കർ കുറിച്ചു.
'കൂൾ' ആകുക എന്നതിന് അസഭ്യം പറയുന്നതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും താരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "കൂൾ എന്നതിന്റെ നിർവചനം ലളിതമായി നിലനിർത്താം: കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതും, ദയയുള്ളവരായിരിക്കുന്നതും, മറ്റുള്ളവരോടും നിങ്ങളോടും തന്നെ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നതും, സത്യസന്ധതയിലൂടെ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും രാജ്യത്തിനും അഭിമാനമാകുന്നതുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 'കൂൾ'," മനു വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അസഭ്യവാക്കുകളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇക്കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പലർക്കും ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അത് 'കൂൾ' ആയി പോലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അറിയാതെ തന്നെ ആളുകൾ ദൈനംദിന സംഭാഷണങ്ങളിൽ തരംതാഴ്ത്തുന്നതും അനാദരവുള്ളതുമായ ഭാഷ നിസ്സാരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും മനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ചിലർ അസഭ്യവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളുടെയും പൊതുസംവാദങ്ങളുടെയും അതിരുകളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് യുവതലമുറയോട് സംയമനം പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മനു ഭാക്കർ രംഗത്തെത്തിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അനുപം ഖേർ, അശുതോഷ് റാണ തുടങ്ങിയവരും ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2024-ലെ പാരിസ് ഒളിംപിക്സിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇരട്ട വെങ്കലം നേടി ചരിത്രമെഴുതിയ താരമാണ് മനു ഭാക്കർ. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒളിംപിക്സിൽ ഇരട്ട മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം കൂടിയാണ് അവർ. 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ, 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സഡ് ടീം ഇനങ്ങളിലുമാണ് താരം മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
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