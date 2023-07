മണിപ്പൂർ: ചോദിച്ചാൽ ഏത് വിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറെന്ന്

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി കലാപ കലുഷിതമായ മണിപ്പൂരിൽ ഇടപെടാൻ തയാറാണെന്ന് അമേരിക്ക. ഇന്ത്യയിലെ യു.എസ് അംബാസഡര്‍ എറിക് ഗാര്‍സെറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ വിഷയമാണെന്ന് അറിയാമെന്നും അതിനാൽ ചോദിച്ചാൽ ഏത് വിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കൊല്‍ക്കത്തയിലെത്തിയ യു.എസ് അംബാസഡര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്ത്രപരമായ കാര്യമല്ല ഇത്, മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ് ആശങ്ക. കുട്ടികളടക്കം അക്രമങ്ങളിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കണമെന്നില്ല. സമാധാനത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം. വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലടക്കം വളരെ പുരോഗതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചാൽ ഏതുവിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ തയാറാണ് -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

