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    India
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 7:45 AM IST

    വ്യാപാരക്കരാർ; 12.5 ശതമാനം തീരുവ നിർദേശവുമായി യു.എസ്

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    വ്യാപാരക്കരാർ; 12.5 ശതമാനം തീരുവ നിർദേശവുമായി യു.എസ്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി 12.5 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്താ​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 54 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ 12.5 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്താ​ൻ യു.​എ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ട്രേ​ഡ് റ​പ്ര​സെ​ന്റേ​റ്റി​വ് (യു.​എ​സ്.​ടി.​ആ​ർ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പു​തി​യ നി​കു​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ന്മേ​ൽ യു.​എ​സു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ചീ​ഫ് നെ​ഗോ​ഷ്യേ​റ്റ​ർ ബ്രെ​ൻ​ഡ​ൻ ലി​ഞ്ചി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ ദ​ർ​പ​ൻ ജെ​യി​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ചീ​ഫ് നെ​ഗോ​ഷ്യേ​റ്റ​ർ. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച രൂ​പ​രേ​ഖ​യു​ടെ​യും ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ലെ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സെ​ർ​ജി​യോ ഗോ​ർ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ത​ർ​ക്ക​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​നി വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:USTarifftrade dealUK Trade DealIndia-US trade deal
    News Summary - US proposes 12.5 percent tariff on trade deal
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