Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:35 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:35 PM IST

    ബാബ സിദ്ദീഖി വധം: അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിയെ ഉടൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന്

    ബാബ സിദ്ദീഖി വധം: അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിയെ ഉടൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന്
    മും​ബൈ: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ബ സി​ദ്ദീ​ഖി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യാ​യ അ​ധോ​ലോ​ക കു​റ്റ​വാ​ളി അ​ൻ​മോ​ൽ ബി​ഷ്ണോ​യി​യെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് അ​ൻ​മോ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സ​ബ​ർ​മ​തി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ധോ​ലോ​ക നേ​താ​വ് ലോ​റ​ൻ​സ് ബി​ഷ്ണോ​യി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്. ബാ​ബ സി​ദ്ദീ​ഖി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ന് പു​റ​മേ ന​ട​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ന്റെ വീ​ടി​നു നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത കേ​സി​ലും മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    ഇ​രു കേ​സു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 26 ഓ​ളം പേ​ർ ഇ​തു​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ക്ര​മ​ണ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ൻ​മോ​ൽ ബി​ഷ്ണോ​യി​യെ ഉ​ട​നെ കൈ​മാ​റി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:USAanmol bishnoiBaba Siddiqui
    News Summary - US Deports Anmol Bishnoi, Wanted In Baba Siddiqui Murder Case
