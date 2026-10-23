യു.പിയിൽ 13,510 വോട്ടർമാരുടെ പേരുമാറ്റി തട്ടിപ്പ്; പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നടപടി

യു.പിയിൽ 13,510 വോട്ടർമാരുടെ പേരുമാറ്റി തട്ടിപ്പ്; പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നടപടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സ്വന്തം ഫോട്ടോ ഐഡി അഥവാ എപിക് നമ്പർ ഓൺലൈനിൽ തിരഞ്ഞ പലർക്കും കാണാനായത് അതേ നമ്പറിൽ മറ്റു പേരുകൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പിലിഭിത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് 13,510 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ (സി.ഇ.ഒ) നിർബന്ധിതനായി.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ വൻ തോതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടർമാർ ഉള്ളതായി പ്രതിപക്ഷമായ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ആരോപണം ഉയർത്തിയ 100 സീറ്റുകളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് പിലിഭിത്. മണ്ഡലത്തിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് വോട്ടർമാരിൽ പലരുടെയും എപിക് നമ്പറുകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരുകളാണ് കാണുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്യാം ലാൽ പാൽ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്ക് രേഖാമൂലം തെളിവുകൾ സഹിതം പരാതി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടർപട്ടികകൾ സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്താൻ സി.ഇ.ഒ നവദീപ് റിൻവ ജില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിലിഭിത് സദർ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം 16,000 ത്തിലേറെ വോട്ടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നടപടി. യു.പിയിലെ അന്തിമ കരട് പട്ടിക 2026 ഏപ്രിൽ 10ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ജൂലൈക്കും സെപ്റ്റംബറിനുമിടയിൽ 13,510 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി ആരോപിച്ചത്. എപിക് നമ്പറും ക്രമ നമ്പറും അതേപടി തുടർന്നെങ്കിലും പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
പിലിഭിത് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ടായ തിരിമറികൾ ലക്നോയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി. കരട് പട്ടികയിൽ പേരും വിശദാംശങ്ങളും കണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉറപ്പായെന്ന കരുതിയിരുന്ന പലർക്കുമാണ് പിന്നീട് സ്വന്തം എപിക് നമ്പറിൽ പേര് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോയത്. പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമാകുകയും ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.