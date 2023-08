യു.പിയിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളില്ല, വികസനം പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ -മോദി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. യു.പിയിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യു​പി​യി​ല്‍ തൊ​ഴി​ല്‍​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി.

ഗു​ണ്ടാ രാ​ജ് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നി​ട​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഭ​യ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാജ്യത്തെയും പൗരന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിയമസംവിധാനം ശരിയായി നടന്നാൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തു വികസനമുണ്ടാകൂ. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. നേരത്തേ, വികസനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ്. നിയമപാലനം കർശനമായി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയതോടെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറി. ഇപ്പോൾ വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുകയാണു സംസ്ഥാനമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



