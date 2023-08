പഞ്ചാംഗം നോക്കി കുറ്റകൃത്യം തടയാൻ യു.പി പൊലീസ്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജ്യോ​തി​ഷ ക​ല​ണ്ട​റാ​യ പ​ഞ്ചാം​ഗം നോ​ക്കി​ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്​​ പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സ​മ​യം പ​ഞ്ചാം​ഗം നോ​ക്കി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മു​ന്‍ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഡി.​ജി.​പി വി​ജ​യ്​ കു​മാ​ർ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്ക​യ​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

അ​മാ​വാ​സി​ക്ക്​ ഒ​രാ​ഴ്ച​മു​മ്പും ശേ​ഷ​വു​മു​ള്ള രാ​ത്രി​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ, എ​ല്ലാ മാ​സ​വും പ​ഞ്ചാം​ഗം നോ​ക്കി ഇ​വ ത​ട​യാ​നു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം രാ​ത്രി പ​ട്രോ​ളി​ങ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ണം. കൂ​ടു​ത​ല്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ മു​ന്‍ക​രു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് അ​വ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

UP Police chief tells force to map crime on Hindu calendar’s darker nights for better policing