Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവൃക്ക രോഗത്താൽ മരിച്ച...
    India
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:48 AM IST

    വൃക്ക രോഗത്താൽ മരിച്ച 40കാരന്‍റെ സംസ്കാരത്തിന് ആളില്ല, എല്ലാം ആചാരപ്രകാരം നടത്തി മുസ്‌ലിം യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും; ബന്ധുക്കൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണവും

    text_fields
    bookmark_border
    വൃക്ക രോഗത്താൽ മരിച്ച 40കാരന്‍റെ സംസ്കാരത്തിന് ആളില്ല, എല്ലാം ആചാരപ്രകാരം നടത്തി മുസ്‌ലിം യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും; ബന്ധുക്കൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണവും
    cancel
    Listen to this Article

    സഹാറൻപൂർ (ഉത്തർ പ്രദേശ്): വൃക്ക രോഗ ബാധിതനായി മരിച്ച ഹിന്ദു യുവാവിന്‍റെ സംസ്കാരം ആചാരപ്രകാരം നടത്തി ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മുസ്‌ലിം യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും. ദയൂബന്ദിലെ കോഹ്‌ല ബസ്തി പ്രദേശത്താണ് സംഭവം.

    പ്രദേശത്ത് 20 വർഷമായി വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന അജയ് കുമാർ സൈനി എന്ന 40കാരനാണ് വൃക്ക രോഗത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്താൻ അജയ്‌യുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ് കോർപറേഷൻ അംഗത്തിന്‍റെ മകനായ ഗുൽഫാം അൻസാരി തന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടി സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

    ഗുൽഫാം അൻസാരിയും സുഹൃത്തുക്കളും സംസ്കാരത്തിന് ചിത ഒരുക്കുകയും ദയൂബന്ദിലെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് മൃതദേഹം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ത്യകർമങ്ങൾ ആചാരപ്രകാരം നടത്താന്‍ ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം സംസ്കാരം നടത്തി.

    മാത്രമല്ല, മരണം അറിഞ്ഞെത്തിയ അജയ്‌യുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഗുൽഫാം അൻസാരിയും സുഹൃത്തുക്കളും മൂന്നു ദിവസം ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cremationlast rites
    News Summary - UP Minority community perform last rites of kinless Hindu man
    Similar News
    Next Story
    X