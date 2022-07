യു.പിയിൽ അമ്പലത്തിൽ യുവാവിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ലഖ്‌നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യ ജില്ലയിൽ ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യുവാവിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. മുത്തശ്ശന്റെ ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ അമേത്തി സ്വദേശിയായ 35കാരൻ പങ്കജ് ശുക്ലയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മാതൃ ബന്ധുവായ ഗുല്ലു മിശ്രയാണ് ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുല്ലു മിശ്രയെ പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുമാർഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനു കീഴിലുള്ള ഭുവാപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ലഭിച്ചു" -പൊലീസ് ഓഫിസർ സത്യേന്ദ്ര ഭൂഷൺ തിവാരി പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

UP Man Found In Temple With Throat Slit, Was Killed By Cousin: Cops