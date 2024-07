യു.പിയിൽ കടകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉടമകളുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് പൊലീസ്; മതം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമം ഹിറ്റ്ലറെ ഓർമിക്കുന്നുവെന്ന് ഉവൈസി

മുസഫർ നഗർ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർനഗർ ജില്ലയിൽ റസ്റ്റോറൻറുകൾ, പഴക്കടകൾ, ധാബകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നവർ തങ്ങൾ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കടകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉടമകളുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് നിർദേശം. കൻവാർ തീർഥാടന യാത്ര സമാധാനപരമായി നടത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

“മുസഫർനഗറിലൂടെയുള്ള കൻവാർ യാത്രാ റൂട്ട് ഏകദേശം 240 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് പേരുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ഹോട്ടൽ, ധാബ ഉടമകൾക്കും പഴം വിൽക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് അയച്ചത്’ -പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

This is dangerous. In Uttar Pradesh's Muzaffarnagar, SP Abhishek Singh ordered hotels, Dhabas and small time vendors falling on the route of Kanwar Yatra to display the names of the owners in front of their shops aiming to identify the religion of the owners.



