Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'​​​ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്'...
    India
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:56 PM IST

    ‘​​​ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ കാമ്പയിൻ: മൗലാന തൗഖീർ റാസ അറസ്റ്റിൽ

    UP Cleric Arrested After His I Love Muhammad Video Sparks Massive Protest
     മൗലാന തൗഖീർ റാസ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ ബാ​ന​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​താ​വ് മൗലാന തൗ​ഖീ​ർ റാ​സ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.

    യു.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ കാ​മ്പ​യി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബ​റേ​ലി​യി​ൽ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. റാ​സ​യെ കൂ​ടാ​തെ ഏ​ഴ് പേ​രെ​ക്കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത യു.​പി പൊ​ലീ​സ് 40ലേ​റെ പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും 1700 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബ​റേ​ലി കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് വ​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളെ ത​ട​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ തൗ​ഖീ റാ​സ​യു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ മു​​ന്നി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രെ ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്താ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്.

    ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ​ത​ന്നെ മാ​വു​വി​ലും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം യോ​ഗി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജും തി​രി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രു​ടെ ക​ല്ലേ​റു​മു​ണ്ടാ​യി.

    കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ‘​ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ പ​തി​ച്ച​ത് കീ​റി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ ഹാ​ഷ്ടാ​ഗാ​യി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ‘ഐ ​ല​വ് മ​ഹാ​ദേ​വ്’ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി. ‘ഐ ​ല​വ് ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ’, ‘ഐ ​ല​വ് യോ​ഗി​ജി’ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യും യു.​പി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ഹി​ന്ദ്, എ​സ്.​ഐ.​ഒ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ യു.​പി പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    X