    അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെംഗറിനെ സഹായിച്ചെന്ന് സി.ബി.​ഐക്ക് ഉന്നാവോ അതിജീവിതയുടെ പരാതി

    അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെംഗറിനെ സഹായിച്ചെന്ന് സി.ബി.​ഐക്ക് ഉന്നാവോ അതിജീവിതയുടെ പരാതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ന്നാ​വോ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സ് മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യും ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കു​ൽ​ദീ​പ് സെം​ഗ​റി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച മു​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​തി​ജീ​വി​ത സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. സെം​ഗ​റി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ താ​ൻ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​റ് പേ​ജു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    2017ൽ ​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ബാ​ലി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ​ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ ഹീ​രാ സി​ങ് എ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ന്നെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കു​ൽ​ദീ​പി​ന് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ താ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​തി​ജീ​വി​ത പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ബി.​ഐ ഓ​ഫി​സും അ​വ​ധി​യാ​ണെ​ന്നും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​തി​ജീ​വി​ത പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും സെം​ഗ​റു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

