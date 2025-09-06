Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 9:38 PM IST

    രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് പുല്ലുവില; എസ്.ഐ.ആർ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ മുന്നോട്ട്

    അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ വർഷാവസാനം തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സൂചന
    രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് പുല്ലുവില; എസ്.ഐ.ആർ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ മുന്നോട്ട്
    ന്യൂഡൽഹി: ബി.ജെ.പിയെ സഹായിക്കാൻ വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വ്യാജമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിലും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്‍കരണവുമായി തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമീഷൻ മുന്നോട്ട്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് കമീഷന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്ത ആഴ്ച സംസ്ഥാന പ്രതിനിധികളുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

    ബുധനാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറായി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ചുമതലയേറ്റതിനുശേഷം സി.ഇ.ഒമാരുടെ മൂന്നാമത്തെ യോഗമാണിത്. എന്നാൽ, സെപ്റ്റംബർ 10ലെ യോഗം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നതിനാലാണിത്.

    ബിഹാറിനു ശേഷം, രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രത്യേക പുനഃരവലോകനം നടത്തുമെന്ന് കമീഷൻ അറിയിച്ചു. 2026ൽ അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ വർഷം അവസാനം ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

    വിദേശ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ജനന സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് തീവ്രമായ പുനഃരവലോകനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

    അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാൻ തീവ്രമായ പരിഷ്കരണത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പാനൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. വോട്ടർമാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് താമസം മാറുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു അധിക പ്രഖ്യാപന ഫോം അവതരിപ്പിച്ചു.

    1987 ജൂലൈ 1ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെന്നും ജനനത്തീയതിയും അല്ലെങ്കിൽ ജനനസ്ഥലവും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രേഖ അവർ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. 1987 ജൂലൈ 1നും 2004 ഡിസംബർ 2-നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെന്നും പ്രഖ്യാപന ഫോമിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്ന്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജനനത്തീയതി/സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച രേഖകളും അവർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

