Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവാടക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;...
    India
    Posted On
    date_range 16 May 2026 6:52 PM IST
    Updated On
    date_range 16 May 2026 7:24 PM IST

    വാടക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; ഭാര്യയെയും മകളെയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ഭൂവുടമക്ക് നൽകി ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി

    text_fields
    bookmark_border
    വാടക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; ഭാര്യയെയും മകളെയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ഭൂവുടമക്ക് നൽകി ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഗുജറാത്തിലെ മോർബിയിൽ, വീട്ടുവാടക നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഭാര്യയെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ഭൂവുടമയുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഗുജറാത്തിലെ സുരേന്ദ്രനഗർ സ്വദേശികളായ ഈ കുടുംബം ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തേടിയാണ് ആറ് മാസം മുമ്പ് മോർബിയിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. പ്രതിമാസം 2,000 രൂപ വാടകക്കാണ് ഇവർ ഒരു വീട് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് നാല് മാസത്തെ വാടക ഇവർക്ക് കൊടുക്കൻ സാധിക്കാതെ വരികയും കുടിശ്ശികയുള്ള വാടകക്ക് പകരമായി തന്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഈ വ്യക്തി ഭൂവുടമയുമായി ഒരു കരാറിലേർപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    ഭാര്യയുടെ അമ്മ ഈ പീഡനവിവരം അറിഞ്ഞതോടെ മോർബി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും ഭൂവുടമയും ചേർന്നാണ് ഈ ക്രൂരമായ ആസൂത്രണം നടത്തിയതെന്നും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായ മൂന്നാമത്തെയാൾക്കു വേണ്ടി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയാണന്നും ഡി.എസ്.പി ജെ.എം. ലാൽ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GujaratRape CaseArrestCrime
    News Summary - Unable to pay rent, Gujarat native pays landlord to torture wife and daughter
    Similar News
    Next Story
    X