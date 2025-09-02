Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനീ​തി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ...
    India
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:45 PM IST

    നീ​തി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ത്ത അ​ഞ്ച് ജ​യി​ൽ വർഷങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    യ​ഥാ​ർ​ഥ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്ത് വി​ഹ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​വ​ർ അ​ന​ന്ത​മാ​യി ത​ട​വ​റ​യി​ൽ
    caa
    cancel

    പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, 2020 ഫെ​​​​ബ്രു​​​​വ​​​​രി 23നാ​ണ് വ​​​​ട​​​​ക്കു​​​​കി​​​​ഴ​​​​ക്ക​​​​ൻ ഡ​​​​ൽ​​​​ഹി​​​​യി​​​ൽ വം​​​​ശീ​​​​യാ​​​​ക്ര​​​​മ​​​​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 53 പേ​​​​രി​​​​ൽ ഭാ​​​​ഗീ​​​​ര​​​ഥി വി​​​​ഹാ​​​​റി​​​​ൽ​​​​നി​​​​ന്നു​​​​ള്ള മു​​​​ഹ​​​​മ്മ​​​​ദ്​ ആ​​​​മി​​​​റും സ​​​​ഹോ​​​​ദ​​​​ര​​​​ൻ ഹാ​​​​ശിം അ​​​​ലി​​​​യു​​​​മു​​​​ണ്ടാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്നു. ഫെ​​​​ബ്രു​​​​വ​​​​രി 26ന്​ ​​​​രാ​​​​ത്രി ഏ​​​​ഴോ​​​​ടെ, ആ​​​​മി​​​​ർ മാ​​​​താ​​​​വി​​​നെ​ ഫോ​​​​ണി​​​​ൽ വി​​​​ളി​​​​ച്ച്​ അ​​​​ഞ്ചു​ മി​​​​നി​​​​റ്റി​​​​നു​​​​ള്ളി​​​​ൽ സ​​​​ഹോ​​​​ദ​​​​ര​​​​നൊ​​​​പ്പം വീ​​​​ട്ടി​​​​ലെ​​​​ത്താ​​​​മെ​​​​ന്ന്​ പ​​​​റ​​​​ഞ്ഞ​​​​താ​​​​ണ്. പ​​​ക്ഷേ, രാ​​​​ത്രി മു​​​​ഴു​​​​വ​​​​ൻ കാ​​​​ത്തി​​​​രു​​​​ന്നി​​​​ട്ടും അ​​​​വ​​​​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ല. തൊ​​​​ട്ട​​​​ടു​​​​ത്ത ദി​​​​വ​​​​സം, സ​​​​മീ​​​​പ​​​​ത്തെ അ​​​​ഴു​​​​ക്കു​​​​ചാ​​​​ലി​​​​ൽ​​​​നി​​​​ന്ന്​ ഇ​​​​രു​​​​വ​​​​രു​​​​ടെ​​​​യും മൃ​​​​ത​​​​ദേ​​​​ഹം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    ത​​​​ലേ​​​​ദി​​​​വ​​​​സം, ഇ​​​​തേ അ​​​​ഴു​​​​ക്കു​​​​ചാ​​​​ലി​​​​ൽ മൂ​​​​ന്നു​​​​പേ​​​​രെ ക​​​​ലാ​​​​പ​​​​കാ​​​​രി​​​​ക​​​​ൾ കൊ​​​​ന്നു​ത​​​​ള്ളു​​​​ന്ന​​​​തു​​​​ക​​​​ണ്ട്​ തൊ​​​​ട്ട​​​​ടു​​​​ത്ത പൊ​​​​ലീ​​​​സ്​​​ സ്​​​​​റ്റേ​​​​ഷ​​​​നി​​​​ൽ ഒ​​​​രാ​​​​ൾ പ​​​​രാ​​​​തി​​​​പ്പെ​​​​ട്ടി​​​​രു​​​​ന്നു. എ​​​​ന്നി​​​​ട്ടും അ​​​​ന്വേ​​​​ഷ​​​​ണം ന​ട​ന്നി​ല്ല. കൊ​​​​ല്ല​​​​പ്പെ​​​​ട്ട​​​​വ​​​​രെ​​​​യൊ​​​​ക്കെ ‘ക​​​​ലാ​​​​പ​​​​കാ​​​​രി​​​​ക​​​​ൾ’​​​ എ​ന്ന് മു​ദ്ര​കു​ത്തി. ആ​​​​മി​​​​റി​​​​നും ഹാ​​​​ശി​​​​മി​​​​നും ആ ​​​​രാ​​​​ത്രി​​​​യി​​​​ൽ എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ഞ്ചു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു. ജൂ​​​​​​ൺ 29ന്​ ​​​​​ഡ​​​​​ൽ​​​​​ഹി മെ​​​​​ട്രോ​​​​​പോ​​​​​ളി​​​​​റ്റ​​​​​ൻ മ​​​​​ജി​​​​​സ്​​​​​​ട്രേ​​​​​റ്റി​​​​​ന്​ ഡ​​​​ൽ​​​​ഹി പൊ​​​​ലീ​​​​സ്​ സ​​​​മ​​​​ർ​​​​പ്പി​​​​ച്ച ​കു​​​​​റ്റ​​​​​പ​​​​​ത്ര​​​​ത്തി​​​​ൽ, വം​​​​ശീ​​​​യാ​​​​ക്ര​​​​മ​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​​​ടു​​​​ത്ത​​​​വ​​​​ർ പ​​​​ര​​​​സ്​​​​​പ​​​​രം വി​​​​വ​​​​ര​​​​ങ്ങ​​​​ൾ കൈ​​​​മാ​​​​റു​​​​ന്ന​​​​തി​​​​ന്​ ഉ​​​​പ​​​​യോ​​​​ഗി​​​​ച്ച ‘ക​​​​​​ട്ട​​​​​​ർ ഹി​​​​​​ന്ദു​​​​​​​ത്​ ഏ​​​​​​ക്​​​​​​​ത’ എ​​​​ന്ന വാ​​​​ട്​​​​​സ്​​​ആ​​​പ്​​ ഗ്രൂ​​​​പ്പി​​​​നെ​​​​ക്കു​​​​റി​​​​ച്ച്​ വി​ശ​ദ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഫെ​​​​ബ്രു​​​​വ​​​​രി 26ന് ​​​​രാ​​​​​​ത്രി 11ന്​ ​​​​അ​​​​തി​​​​ൽ ​വ​​​​ന്നൊ​​​​രു സ​​​​ന്ദേ​​​​ശം ഇ​​​​പ്ര​​​​കാ​​​​ര​​​​മാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്നു: ‘‘ര​​​​ണ്ടു​ മ​​​​ണി​​​​ക്കൂ​​​​ർ മു​​​​മ്പ്​ ഭ​​​​ഗീ​​​​ര​​​​ഥി വി​​​​ഹാ​​​​റി​​​​ൽ ഞ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ ര​​​​ണ്ട്​ മു​​​​ല്ല​​​​ക​​​​ളെ കൊ​​​​ല​​​​പ്പെ​​​​ടു​​​​ത്തി’.’’ ഇ​​​​ങ്ങ​​​​നെ ഒ​​​​മ്പ​​​​തു​ പേ​​​​രെ​​​​യാ​​​​ണ്​ കൊ​​​​ന്ന്​ അ​​​​ഴു​​​​ക്കു​​​​ചാ​​​​ലി​​​​ൽ ത​​​​ള്ളി​​​​യ​​​​ത​​​​ത്രെ. ആ​​​​​​ളു​​​​​​ക​​​​​​ളെ പി​​​​​​ടി​​​​​​കൂ​​​​​​ടി പേ​​​​​​ര്, വി​​​​​​ലാ​​​​​​സം എ​​​​​​ന്നി​​​​​​വ ചോ​​​​​​ദി​​​​​​ച്ച്​ മ​​​​​​തം ക​​​​​​ണ്ടെ​​​​​​ത്തി​​​​​​യ​​​​​​ശേ​​​​​​ഷം ‘ജ​​​​​​യ് ശ്രീ​​​​​​റാം’ വി​​​​​​ളി​​​​​​ക്കാ​​​​​​ൻ നി​​​​​​ർ​​​​​​ബ​​​​​​ന്ധി​​​​​​ക്കു​​​​​​ക​​​​​​യും അ​​​​തി​​​​ന്​ വി​​​​സ​​​​മ്മ​​​​തി​​​​ച്ച​​​​വ​​​​രെ മ​​​​​​ർ​​​​​​ദി​​​​​​ച്ച്​ അ​​​​​​വ​​​​​​ശ​​​​​​രാ​​​​​​ക്കി​ അ​​​​​​​ഴു​​​​​​ക്കു​​​​​​ചാ​​​​​​ലി​​​​​​ലേ​​​​​​ക്ക്​ വ​​​​​​ലി​​​​​​ച്ചെ​​​​​​റി​​​​​​യു​​​​ക​​​​യു​മാ​യി​രു​​​​ന്നെ​ന്നാ​​​​ണ്​ കു​​​​റ്റ​​​​പ​​​​ത്ര​​​​ത്തി​​​​ൽ പ​​​​റ​​​​യു​​​​ന്ന​​​​ത്.

    തു​​​​ട​​​​ക്ക​​​​ത്തി​​​​ൽ, ‘ക​​​​​​ട്ട​​​​​​ർ ഹി​​​​​​ന്ദു​​​​​​​ത്​ ഏ​​​​​​ക്​​​​​​​ത’ എ​​​​ന്നും പി​​​​ന്നീ​​​​ട്​ ‘ഹി​​​​ന്ദു ഏ​​​​ക്​​​​​താ സി​​​​ന്ദാ​​​​ബാ​​​​ദ്​’, ‘ഹി​​​​ന്ദു യൂ​​​​നി​​​​റ്റി’, ‘ഹി​​​​ന്ദു ഏ​​​​ക്​​​​​താ ഗ്രൂ​​​​പ്​​’ തു​​​​ട​​​​ങ്ങി​​​​യ പേ​​​​രു​​​​ക​​​​ളി​​​​ലും പ്ര​​​​വ​​​​ർ​​​​ത്തി​​​​ച്ച ഈ ​​​​ഗ്രൂ​​​​പ്പി​​​​ൽ ന​​​​ട​​​​ന്ന ആ​​​​യി​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ല​​​​ധി​​​​കം സം​​​​ഭാ​​​​ഷ​​​​ണ​​​ശ​​​​ക​​​​ല​​​​ങ്ങ​​​​ളെ​​​​ങ്കി​​​​ലും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. മു​​​​സ്​​​​​ലിം​​​​ക​​​​ളെ പ്ര​​​​ത്യേ​​​​ക​​​​മാ​​​​യി തി​​​​ര​​​​ഞ്ഞു​​​​പി​​​​ടി​​​​ക്കാ​​​​നും അ​​​​വ​​​​രു​​​​ടെ ഭ​​​​വ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളും ക​​​​ച്ച​​​​വ​​​​ട​​​​സ്ഥാ​​​​പ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളും മ​​​​ദ്​​​​റ​​​സ​​​​ക​​​​ളും ക​​​​ത്തി​​​​ച്ചു​​​​ക​​​​ള​​​​യാ​​​​നും ആ​​​​ഹ്വാ​​​​നം​​​ചെ​​​​യ്യു​​​​ന്ന ഒ​ട്ടേ​​​​റെ സ​​​​ന്ദേ​​​​ശ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ ഇ​​​​തി​​​​ൽ കാ​​​​ണാം. ത​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്ക്​ പി​​​​ന്നി​​​​ൽ ആ​​​​രെ​​​​ന്നും ഈ ​​​​ആ​​​​ക്ര​​​​മ​​​​ണ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്ക് ​പി​​​​ന്നി​​​​ലു​​​​ള്ള ചേ​​​​തോ​​​​വി​​​​കാ​​​​രം എ​​​​ന്തെ​​​​ന്നും ‘വാ​​​​ട്​​​​​സ്​​​​ആ​​​പ്​ ച​​​​ർ​​​​ച്ച’​​​​ക​​​​ളി​​​​ൽ​​​​നി​​​​ന്ന്​ വ്യ​​​ക്ത​​​​മാ​​​​കു​​​​ന്നു​​​​ണ്ട്.

    ബി.​​​​ജെ.​​​​പി നേ​​​​താ​​​​വ്​ ക​​​​പി​​​​ൽ മി​​​​ശ്ര ക​​​​ലാ​​​​പ​​​​ത്തി​​​​ന്​ ആ​​​​ഹ്വാ​​​​നം ​​ചെ​​​​യ്യു​​​​ന്ന​​​​തി​​ന്റെ വി​​​​ഡി​​യോ പോ​​​​സ്​​​​​റ്റ്​ ചെ​​​​യ്​​​​​ത​​​​ശേ​​​​ഷം ഒ​​​​രാ​​​​ൾ പ​​​​റ​​​​യു​​​​ന്ന​​​​ത്, ‘ഈ ​​​​വി​​​​ഡി​​​​യോ ഇ​​​​ന്ത്യ​​​​യൊ​​​​ട്ടാ​​​​കെ പ്ര​​​​ച​​​​രി​​​​പ്പി​​​​ക്കൂ’ എ​​​​ന്നാ​​​​ണ്. മി​​​​ശ്ര ന​​​​ട​​​​ത്തി​​​​യ പ്ര​​​​സം​​​​ഗ​​​​ത്തി​​​​​ൽ​​​​നി​​​​ന്ന്​ ഊ​​​​ർ​​​​ജ​​​​​മു​​​​ൾ​​​​ക്കൊ​​​​ണ്ടാ​​​​ണ്​ ക​​​​ലാ​​​​പ​​​​കാ​​​​രി​​​​ക​​​​ൾ ഇ​​​​ങ്ങ​​​​നെ​​​​യൊ​​​​രു ‘ഗു​​​​ണ്ട ഗ്രൂ​​​​പ്പി’​​​​ന്​ രൂ​​​​പം​​​ന​​​​ൽ​​​​കി​​​​യ​​​​തെ​​​​ന്നും അ​​​​വ​​​​രു​​​​ടെ സം​​​​ഭാ​​​​ഷ​​​​ണ​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ൽ​​​​നി​​​​ന്ന്​ വ്യ​​​​ക്തം. ഗ്രൂ​​​​പ്​​ മാ​​​​ർ​​​​ച്ച്​ എ​​ട്ടോ​​​​ടെ നി​​​​ർ​​​​ജീ​​​​വ​​​​മാ​​​​യി. അ​​​​താ​​​​യ​​​​ത്, വ​​​​ട​​​​ക്കു​​​കി​​​​ഴ​​​​ക്ക​​​​ൻ ഡ​​​​ൽ​​​​ഹി​​​​യി​​​​ൽ ക​​​​ലാ​​​​പ​​​​കാ​​​​രി​​​​ക​​​​ൾ അ​​​​ഴി​​​​ഞ്ഞാ​​​​ടി​​​​യ ദി​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ൽ അ​​​​വ​​​​ർ​​​​ക്ക് വ​​​​ഴി​​​​കാ​​​​ട്ടി​​​​യാ​​​​യി വ​​​​ർ​​​​ത്തി​​​​ച്ച വാ​​​​ട്​​​​​സ്​​​​ആ​​​​പ്​ ഗ്രൂ​​​​പ്പാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്നു ‘ക​​​​​​ട്ട​​​​​​ർ ഹി​​​​​​ന്ദു​​​​​​​ത്​ ഏ​​​​​​ക്​​​​​​​ത’. അ​​​​തി​​​​ലെ സം​​​​ഭാ​​​​ഷ​​​​ണ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ പൂ​​​​ർ​​​​ണ​​​​മാ​​​​യും പു​​​​റ​​​​ത്തു​​​​വ​​​​രു​​​​ക​​​​യും അ​​​​ത്​ അ​​​​ന്വേ​​​​ഷ​​​​ണ​സം​​​​ഘം ​ശ​​​​രി​​​​വെ​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും ചെ​​​​യ്​​​​​തി​​​​ട്ടും ആ​​​​ക്ര​​​​മ​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ന്​​ ആ​​​​ഹ്വാ​​​​നം​​​ചെ​​​​യ്​​​​​ത ക​​​​പി​​​​ൽ മി​​​​ശ്ര ഉ​​​​ൾ​​​​പ്പെ​​​​ടെ​​​​യു​​​​ള്ള​​​​വ​​​​ർ കു​​​​റ്റ​​​​പ​​​​ത്ര​​​​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത്. പ​ക​രം, പൗ​ര​ത്വ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, ഷി​ഫാ​ഉ​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഖാ​ലി​ദ് സൈ​ഫ്, ഖു​ൽ​ഷി​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലും. ക​ലാ​പ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യും​വി​ധം വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് യു.​എ.​പി.​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം

    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ഒ​ടു​വി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യും ത​ള്ളി. ഇ​നി​യു​ള്ള ഏ​ക ​പ്ര​തീ​ക്ഷ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ന​കം വി​ചാ​ര​ണ​കോ​ട​തി മു​ത​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ നീ​തി​പീ​ഠ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് അ​വ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി. ജാ​മ്യ​മാ​ണ് നീ​തി​യെ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മൗ​ലി​ക ത​ത്ത്വം പോ​ലും ഇ​വി​ടെ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്രം ഇ​ങ്ങ​നെ:

    2020 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14: അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    2021 ഏ​പ്രി​ൽ: ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യം. എ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു കേസിൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ നി​​ർ​ദേ​ശം.

    2022 മാ​ർ​ച്ച് 24: ഡ​ൽ​ഹി സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    2022 ഏ​പ്രി​ൽ 22: സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ

    2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18: ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി

    2022 ന​വം​ബ​ർ 18: സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നേ​ടി.

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 3: ഒ​രു കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി; മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ്

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 12: ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ ജാ​മ്യം. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ല​ക്ക്

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 23: 830 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്ത്.

    2023 ജൂ​ലൈ 12: വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ​പൊ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം​തേ​ടി.

    2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18: കേ​സ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​ട്ടി. (തു​ട​ർ​ന്ന് 2024 ജ​നു​വ​രി​വ​രെ പ​ല​കു​റി കേ​സ് നീ​ട്ടി)

    2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14: സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു.

    2024 മേ​യ് 28: ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    2024 ഡി​സം​ബ​ർ 18: ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ജാ​മ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:delhi high courtumar khalidSharjeel Imamdelhi riot
    News Summary - Umar Khalid, Sharjeel Imam denied bail by HC
    Similar News
    Next Story
    X